Прибутки і збитки «Нафтогазу» до та під час великої війни Сьогодні 03:44 — Фондовий ринок

За перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну «Нафтогаз» отримав 79,14 млрд гривень чистого збитку

НАК «Нафтогаз України» за весь 2025 рік отримала консолідований чистий прибуток у розмірі 5,83 млрд гривень — це у понад шість разів менше, ніж у 2024 році і майже вчетверо менше ніж у 2023-му. При цьому у перший рік повномасштабної війни газова компанія була збитковою. Про збитки у «Нафтогазі» звітували і до великої війни, частіше, ніж про прибутки.

Про це повідомляє «Слово і діло».

Прибутки і збитки «Нафтогазу», www.slovoidilo.ua

Прибутки і збитки «Нафтогазу» до великої війни

НАК «Нафтогаз України» — це найбільша державна енергетична компанія, яка об’єднує головні підприємства для видобутку, транспортування та зберігання нафти й газу. Її заснували рішенням уряду 25 травня 1998 року.

Згідно з даними звітів компанії, у 2004 році «Нафтогаз» отримав 0,45 млрд гривень прибутку (0,08 млрд доларів). Наступні шість років група компаній була збитковою: 2005 рік — 1,01 млрд гривень, 2006 рік — 2,18 млрд, 2007 рік — 0,07 млрд, 2008 рік — 2,02 млрд, 2009 рік — 22,7 млрд, 2010 рік — 12,16 млрд.

У 2011 році «Нафтогаз» зміг отримати 10,54 млрд гривень прибутку (1,32 млрд доларів), але потім у наступні чотири роки знову був збитковим, у тому числі через початок війни: 2012 рік — 31,47 млрд, 2013 рік — 17,96 млрд, 2014 рік — 88,43 млрд, 2015 рік — 36,32 млрд.

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У 2016 році група компаній отримала 22,53 млрд гривень чистого прибутку (0,88 млрд доларів), у 2017 році — 39,45 млрд гривень (1,48 млрд доларів), у 2018 році — 11,57 млрд гривень (0,43 млрд доларів), у 2019 році — 63,29 млрд гривень (2,45 млрд доларів).

Потягом 2020 року, коли по всьому світові почалася пандемія коронавірусу, «Нафтогаз» отримав 19 млрд гривень збитку (0,7 млрд доларів). Але вже 2021 рік закінчив з 12,02 млрд гривень прибутку (0,44 млрд доларів).

Фінансові результати «Нафтогазу» під час вторгнення

За перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну «Нафтогаз» отримав 79,14 млрд гривень чистого збитку (2,44 млрд доларів). Однак у 2023-му товариство змогло вийти у плюс — 23,12 млрд гривень прибутку (0,63 млрд доларів).

2024 рік виявився прибутковим для «Нафтогазу» — товариство відзвітувало про 37,91 млрд грн прибутку (0,94 млрд доларів), що було найбільшою сумою з 2020 року. За підсумками 2025 року «Нафтогаз» також отримав прибуток, хоча і значно менший від попереднього року — 5,83 млрд грн (0,14 млрд доларів).

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