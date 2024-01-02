Прощай MIUI: список смартфонів, які першими отримають глобальну версію HyperOS — Finance.ua

Прощай MIUI: список смартфонів, які першими отримають глобальну версію HyperOS
Після презентації HyperOS у мережі почали розповсюджувати інформацію, що ця прошивка тільки для китайського ринку, а в решті світу Xiaomi продовжить випускати MIUI. І хоча компанія так ніколи не заявляла, тепер з’явилося офіційне спростування всіх спекуляцій — анонс глобального розгортання прошивки.
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Цікаво, що на опублікованому зображенні йдеться про реліз у першому кварталі 2024 року, але компанія Xiaomi вже оголосила про поширення оновлення. Першими за межами Китаю HyperOS отримають власники наступних апаратів:
- Xiaomi 13, 13 Pro та 13 Ultra;
- Xiaomi 13T та 13T Pro;
- Xiaomi Pad 6;
- Redmi Note 12;
- Redmi Note 12S;
- POCO F5.
Оновлення поширюватиметься поетапно. Більше підтримуваних моделей компанія оголосить пізніше. У той же час важливо нагадати, що Xiaomi не оновить пристрої HyperOS, якщо у них розблокований завантажувач.
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