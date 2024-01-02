Прощай MIUI: список смартфонів, які першими отримають глобальну версію HyperOS — Finance.ua

Прощай MIUI: список смартфонів, які першими отримають глобальну версію HyperOS Сьогодні 06:45 — Технології&Авто

Прощай MIUI: список смартфонів, які першими отримають глобальну версію HyperOS

Після презентації HyperOS у мережі почали розповсюджувати інформацію, що ця прошивка тільки для китайського ринку, а в решті світу Xiaomi продовжить випускати MIUI. І хоча компанія так ніколи не заявляла, тепер з’явилося офіційне спростування всіх спекуляцій — анонс глобального розгортання прошивки.

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Цікаво, що на опублікованому зображенні йдеться про реліз у першому кварталі 2024 року, але компанія Xiaomi вже оголосила про поширення оновлення. Першими за межами Китаю HyperOS отримають власники наступних апаратів:

Xiaomi 13, 13 Pro та 13 Ultra;

Xiaomi 13T та 13T Pro;

Xiaomi Pad 6;

Redmi Note 12;

Redmi Note 12S;

POCO F5.

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Оновлення поширюватиметься поетапно. Більше підтримуваних моделей компанія оголосить пізніше. У той же час важливо нагадати, що Xiaomi не оновить пристрої HyperOS, якщо у них розблокований завантажувач.

Технофан За матеріалами:

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