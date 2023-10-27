Xiaomi випустила кишеньковий ПК розміром з ТВ-приставку — Finance.ua

Xiaomi випустила кишеньковий ПК розміром з ТВ-приставку Сьогодні 02:12 — Фондовий ринок

Xiaomi випустила кишеньковий ПК розміром з ТВ-приставку

Наприкінці 2022 року Xiaomi представила свій перший міні-ПК, який з китайської перекладають як Mi Mini або Host Mini. Тепер же компанія оновила його процесор (платформа все та ж — Intel NUC), зберігши розміри та зовнішність. Про це повідомляє ITHome.

У новому міні-комп'ютері замість i5−1240P використовується i5−1340P, компанія обіцяє збільшення продуктивності на 10% у одноядерних завданнях та на 11% у багатоядерних. При цьому обсяги пам’яті та сховища залишилися колишніми: 16 ГБ (двоканальна) та 512 ГБ. А ось потужність моделі зросла з 40 Вт до 43 Вт. Габарити та вага не збільшилися: обсяг суцільнометалевого корпусу на 112×112×38 мм становить 440 мл.

Порти теж не змінилися: 2x Thunderbolt 4, 3x USB-A 3.2, 2x HDMI 2.1, 1x Ethernet (2.5 Гбіт/с), 1x аудіороз'єм 3,5 мм. Тобто до комп’ютера можна підключити відразу чотири 4К-монітори (через два HDMI та два Thunderbolt 4).

Ціна, на диво, нижча, ніж у оригінальної моделі на старті продажів: 3 499 юанів або 480 доларів (проти 3 699 юанів).

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