Пропозиція квартир під оренду в Києві продовжує зростати — Finance.ua

За травень в категорії «Довгострокова оренда квартир» на сайті OLX було розміщено 54,8 тисячі пропозицій з оренди квартир, що у півтора раза більше, ніж у квітні.
Про це йдеться у пресрелізі OLX.
У червні кількість оголошень залишається високою: з 1 до 20 червня на OLX розмістили 53,3 тис. оголошень з довгострокової оренди.
Найбільше оголошень про оренду квартир у Печерському районі — 9,4 тис., далі Дарницький та Шевченківський райони з 7,6 та 6,4 тисяч оголошень відповідно. У квітні лідером за кількістю пропозицій довгострокової оренди був Дарницкий район.
Незмінним лідером залишаються однокімнатки — 49% від усіх оголошень за червень.
Що з цінами? Ціна на оренду нерухомості залишається стабільною:
знайти однокімнатну у столиці можна за 7870 грн,
двокімнатну — за 10 598 грн,
трикімнатну — за 15 985 грн.
Аналогічні ціни були й у квітні. Деснянський район — найбюджетніший варіант для оренди квартир будь-якої кімнатності.
Довідка Finance.ua:
за час повномасштабної війни в Україні медіанна ціна квадратного метра на вторинному ринку нерухомості Києва зросла з $1501 до $1548. При цьому попит на квартири впав удвічі, ціна не відображає ринкової вартості житла, пише портал пошуку нерухомості;
ціни в доларах на новобудови Одеси та Києва — повернулись до довоєнного рівня, а у Львові — зросли в усіх класах будівництв;
Верховна Рада має намір встановити обов’язкову наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов.
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