Обов'язкова наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов: що передбачає законопроєкт — Finance.ua
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Обов'язкова наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов: що передбачає законопроєкт

Вчора 14:00Нерухомість
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Верховна Рада має намір встановити обов’язкову наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов.
За ухвалення законопроєкту № 7398 за основу проголосував 271 депутат за мінімально необхідних 226.
«Війна показала, що в Україні мало надійних укриттів. Значна частина не обладнана евакуаційними виходами, без доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не кажучи вже про можливість захистити населення у разі застосування зброї масового ураження. Законопроєкт № 7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, у тому числі і в новобудовах: містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, інакше її не затвердять»,
— написала голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Законопроєктом також пропонується:
— Спростити процедуру передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту;
— встановити, що проєктна документація на будівництво об’єктів, в яких постійно перебуватиме понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватиме більше ніж 100 фізичних осіб, обов’язково повинна передбачати розділ з інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проєктні рішення якого повинні забезпечувати дотримання вимог доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та іншими маломобільними групами населення;
— передбачити додаткову підставу для відмови органу державного архітектурно-будівельного контролю у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у разі недотримання вимог щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
— визначити вимоги щодо утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням.
Раніше парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт № 7398 про термінове розгортання мережі захисних споруд цивільного захисту (бомбосховищ та укриттів у новобудовах).
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Інформація Finance.ua:

  • що слід врахувати тим, хто планує купити житло в період воєнного стану;
  • експерти зазначають, що з підвищенням облікової ставки НБУ з 10% до 25% купити квартиру в новобудові буде складніше. У нових умовах великий ризик припинення кредитування як забудовників, так і покупців квартир у новобудовах. Це призведе до того, що добудовуватимуться лише об’єкти, які не вимагають великих фінансових вкладень. Водночас дедалі більше покупців звернуть увагу на вторинний ринок.

Що та коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами: Українські Новини
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