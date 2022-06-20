Обов'язкова наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов: що передбачає законопроєкт — Finance.ua

Обов'язкова наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов: що передбачає законопроєкт

Вчора 14:00 — Нерухомість

Верховна Рада має намір встановити обов’язкову наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов.

За ухвалення законопроєкту № 7398 за основу проголосував 271 депутат за мінімально необхідних 226.

«Війна показала, що в Україні мало надійних укриттів. Значна частина не обладнана евакуаційними виходами, без доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не кажучи вже про можливість захистити населення у разі застосування зброї масового ураження. Законопроєкт № 7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, у тому числі і в новобудовах: містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, інакше її не затвердять», — написала голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Законопроєктом також пропонується:

— Спростити процедуру передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту;

— встановити, що проєктна документація на будівництво об’єктів, в яких постійно перебуватиме понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватиме більше ніж 100 фізичних осіб, обов’язково повинна передбачати розділ з інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проєктні рішення якого повинні забезпечувати дотримання вимог доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та іншими маломобільними групами населення;

— передбачити додаткову підставу для відмови органу державного архітектурно-будівельного контролю у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у разі недотримання вимог щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

— визначити вимоги щодо утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням.

Раніше парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт № 7398 про термінове розгортання мережі захисних споруд цивільного захисту (бомбосховищ та укриттів у новобудовах).

Інформація Finance.ua:

що слід врахувати тим, хто планує купити житло в період воєнного стану;

експерти зазначають, що з підвищенням облікової ставки НБУ з 10% до 25% купити квартиру в новобудові буде складніше. У нових умовах великий ризик припинення кредитування як забудовників, так і покупців квартир у новобудовах. Це призведе до того, що добудовуватимуться лише об’єкти, які не вимагають великих фінансових вкладень. Водночас дедалі більше покупців звернуть увагу на вторинний ринок.

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