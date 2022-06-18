Что следует учесть тем, кто планирует купить жилье в период военного положения — Finance.ua

Что следует учесть тем, кто планирует купить жилье в период военного положения

Сегодня 20:00 — Недвижимость

Тем, кто планирует приобрести квартиру в новостройке, стоит подождать, или хотя выбирать надежных застройщиков с большим количеством сданных в эксплуатацию объектов.

В противном случае существует риск остаться и без жилья, и без накоплений, проинвестированных в «квадраты».

Покупать жилье можно, но не во всех регионах страны

Государство разблокировало реестры, работа которых была остановлена ​​в первый день полномасштабной войны. В начале мая министр юстиции Денис Малюська издал приказ, которым утвердил перечень из 2 832 нотариусов. Они уже могут совершать действия по ценному имуществу в условиях военного положения. В настоящее время список дополняется, ведь общее количество нотариусов в стране — около 6,5 тысячи.

Пока не могут купить жилье жители Донецкой, Луганской и Херсонской областей, где ведутся боевые действия. В этих регионах не действуют нотариусы, а специалисты из других областей не имеют полномочий удостоверять здесь сделки.

Что будет с ценами в условиях войны

Эксперты отмечают, что с повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25% купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений. Одновременно все больше покупателей обратят внимание на вторичный рынок.

До полномасштабного вторжения большую роль на рынке жилья в крупнейших городах играли перекупщики и инвесторы — имея капитал, они скупали недвижимость. Соответственно, это сказывалось на увеличении стоимости квартир. Но сейчас эти лица не будут проявлять большой активности. Кроме того, в Украине часто меняются правила игры и растут налоговые риски, что делает процесс перепродажи недвижимости менее рентабельным.

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Где выгодно покупать новостройку

Если вы все же решились уложиться в квартиру в новостройке, эксперты советуют обратить внимание на Прикарпатье, Тернопольскую область и Закарпатье. Именно в этих регионах фиксируют оптимальные цены — квадрат в среднем стоит 19 тысяч гривен.

Схожие цены фиксируют в Луцке, Ровно и Хмельницком. Местные риелторы отмечают, что сегодня покупать жилье на первичном рынке даже более выгодно, ведь в областных центрах цена на жилье стартует от 16 тысяч за квадратный метр.

По словам Юрия Питы, в каком городе вы не решили бы покупать жилье, стоит обратить внимание на инфраструктуру и удобства: детский сад, школу, поликлинику, магазины и расстояние до работы. Он напомнил, что бензин сейчас дорог, поэтому это также будет учитываться при выборе объекта.

Пита добавил, что покупатели будут обращать внимание на ближайшие бомбоубежища, паркинг для машин, расстояние до каких-то военных объектов, аэродромов, аэропортов и так далее. Вскоре застройщики начнут учитывать и эти нюансы при создании новостроек. Однако это, по словам девелоперов, повысит себестоимость квадратного метра.

Справка Finance.ua:

спрос на вторичное жило заметно возрастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах с 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки к росту цен. Однако именно сейчас и в перспективе в ближайшие месяцы этого не произойдет.

«Пока действует военное положение, маловероятно, что повышение учетной ставки НБУ системно повлияет на цены на вторичное жилье, — отмечает специалист по недвижимости компании KDU Realty Group Виталий Чернецкий. — А вот после его отмены это может привести к росту цен, хотя сейчас трудно спрогнозировать, на сколько».

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