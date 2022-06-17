Что происходит с рынком жилья в Киеве: на какие квартиры возрастет спрос — Finance.ua

Что происходит с рынком жилья в Киеве: на какие квартиры возрастет спрос

Сегодня 14:00 — Недвижимость

Сложно решиться на покупку квартиры во время войны. Однако, если такая потребность есть, а деньги отложены — сейчас может быть выгодный момент для сделки.

Что будет с ценами в условиях войны

В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений. Одновременно все больше покупателей обратят внимание на вторичный рынок.

Соответственно — спрос на вторичное жило заметно возрастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах с 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки к росту цен. Однако именно сейчас и в перспективе в ближайшие месяцы этого не произойдет.

"Пока действует военное положение, маловероятно, что повышение учетной ставки НБУ системно повлияет на цены на вторичное жилье, — отмечает специалист по недвижимости компании KDU Realty Group Виталий Чернецкий. — А вот после его отмены это может привести к росту цен, хотя сейчас трудно спрогнозировать, на сколько.

Вторичный рынок «перезагружается»

С момента частичного открытия реестров в мае рынок недвижимости в столице полноценно не возобновил работу — количество сделок купли/продажи по-прежнему невелико.

«Сделки совершаются, если совпадают стремления продавца и покупателя, каждому из которых нужно решить свой вопрос прямо сейчас, — отмечает Чернецкий. — Цена формируется в каждом конкретном случае, причем во многом с поправкой на рост курса доллара».

Другими словами, продавцы отдают себе отчет, что продажа недвижимости по довоенным ценам уже невозможна, но стремятся поменьше потерять в долларах.

Однако, как отмечает эксперт, пока в большинстве случаев ограничивается все информационными запросами. Потенциальные продавцы не готовы к продаже квартир прямо сейчас, ожидая формирования внятного уровня цен.

Справка Finance.ua:

цены в долларах на новостройки Одессы и Киева вернулись к довоенному уровню, а во Львове выросли во всех классах строек;

киевский регион. Сегодня, на третьей неделе июня, средняя цена вернулась к февральской. Это связано с двумя факторами. Во-первых, 83 объекта возобновили деятельность (по сравнению с 57 в мае), поэтому сегодня средняя цена точнее отображает ситуацию на рынке, сравнимую с февралем;

во-вторых, наблюдается неодинаковое поведение застройщиков в их ценовой политике. Так, 60% новостроек столицы не изменили цены в долларах США с февраля, 30% — повысили, а 10% — ощутимо снизили стоимость метра в собственных домах, что привело среднюю цену к уровню февральской — 1270 долларов за метр.

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