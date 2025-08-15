Промисловість та економіка: що зараз відбувається з українським ВВП — Finance.ua

Промисловість та економіка: що зараз відбувається з українським ВВП
У ІІ кварталі 2025 року відбулося зростання реального ВВП на рівні 1,7% р/р. Так його оцінюють фахівці Інституту економічних досліджень.
Реальний ВВП, за їхньою оцінкою, у липні впав на 1% до попереднього року.
Як зростала промисловість та економіка
За даними Держстату, у травні промислове виробництво скоротилося на 1,6% до попереднього року (дпр) після падіння на 6,4% у квітні. Зниження в добувній промисловості уповільнилося: замість 17,5% дпр воно склало 7,8%.
Після попередніх обстрілів частково відновився видобуток нафти та газу, однак видобування вугілля далі падає через окупацію шахт у другому півріччі 2024 року. Водночас зріс видобуток будівельних матеріалів завдяки активнішому будівництву.
Переробна промисловість у травні показала приріст 0,8% дпр після скорочення на 4,5% у квітні. Виробництво олії й далі зменшується через нестачу соняшника. Водночас зростало виробництво одягу та взуття — ймовірно, через військовий попит.
Аналітики кажуть, що металургія продовжила зростати завдяки високому попиту й можливостям експорту як залізницею, так і морем.
Машинобудування залишилося на торішньому рівні, хоча випуск військового обладнання, скоріше за все, збільшився.
Виробництво електроенергії та постачання газу й пари також залишилися близькими до показників 2024 року. Загалом ІЕД оцінює зростання реального ВВП у ІІ кварталі 2025 року на 1,7% р/р (проти 0,9% у І кварталі).
Оцінки ІЕД за липень
За підрахунками ІЕД, у липні реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві впала на 26% дпр через менший урожай та нижчу врожайність порівняно з липнем 2024 року.
Натомість зростання ВДВ у переробній промисловості прискорилося до 1,4% проти 1% у червні завдяки внутрішньому попиту та оборонним замовленням.
Добувна промисловість скоротилася на 10% р/р через втрати у вугільному секторі, але видобуток газу покращився завдяки відновленню об’єктів. Також відновлювалося видобування будматеріалів.
Торгівля у липні зростала майже такими ж темпами, як у червні — близько 2,6% р/р. Водночас ВДВ транспорту впала майже на 9% р/р через зменшення залізничних перевезень і відсутність транзиту газу з росії до ЄС. «Укрзалізниця» перевозить менше зернових, адже запаси врожаю 2021−2022 років вичерпано.
В цілому, за липневими оцінками ІЕД, реальний ВВП знизився на 1% дпр після зростання на 1,5% у червні. З урахуванням цих тенденцій ІЕД та GET погіршили прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,0% дпр, а на 2026 рік очікують зростання на 2,8%.
