Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025 році — міністр — Finance.ua
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Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025 році — міністр

Казна та Політика
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Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025 році — міністр
Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025 році — міністр
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства наразі зберігає прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік на рівні 2,6−2,7%
Нагадаємо, Нацбанк минулого тижня понизив його з 3,1% до 2,1%.
Про це повідомив міністр Олексій Соболев, пише іnterfax.
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«Наш прогноз зростання ВВП у 2025 році — 2,6−2,7%. Ми поки його не оновлювали. Ближче до кінця серпня, коли будуть зрозумілі дані по півріччю, можливо, будемо оновлювати дані», —
сказав він журналістам.

За його словами, зростання другого півріччя буде більшим, аніж в першому, бо в другому півріччі минулого року було сповільнення, пов’язане з руйнуванням енергетики російськими обстрілами.
В цьому році є проблеми з врожаєм через погодні умови й посуху, але, з іншого боку, швидко розвивається оборонно-промисловий комплекс, зазначив Соболев.
Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що НБУ прогнозує економічне зростання України на 3−3,5% ВВП у 2026−2027 роках за умови покращення безпекової ситуації.
У першому кварталі 2025 року номінальний валовий внутрішній продукт України досяг ₴1,9 трлн.
За даними Державної служби статистики, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року реальний ВВП збільшився лише на 0,9%. Це свідчить про збереження низьких темпів економічного зростання у країні.
Аналітики інвестиційної компанії ICU оновили свої оцінки щодо динаміки економіки на 2025 рік, знизивши прогноз зростання ВВП до 2,5%.
За матеріалами:
Finance.ua
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