Прокуратура підозрює директорку фірми у заволодінні 3 мільйонами на реконструкції АЕС — Finance.ua
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Прокуратура підозрює директорку фірми у заволодінні 3 мільйонами на реконструкції АЕС

Кримінал
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Прокуратура підозрює директорку фірми у заволодінні 3 мільйонами на реконструкції АЕС
Прокуратура підозрює директорку фірми у заволодінні 3 мільйонами на реконструкції АЕС
Директорці столичного товариства повідомили про підозру у заволодінні майже 3 млн грн на реконструкції Хмельницької АЕС.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, підозрювана під час ремонтних робіт на території відокремленого підрозділу «Хмельницька атомна електростанція» ДП «НАЕК «Енергоатом» умисно внесла неправдиві відомості до будівельної документації. У такий спосіб штучно завищила витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт.
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Підприємиця підробила акти приймання виконаних робіт щодо компенсації коштів на відрядження працівників товариства. Водночас вони не були офіційно працевлаштовані, а виконували роботи за договором.
Своїми діями підозрювана завдала матеріальної шкоди на майже 3 млн грн.
Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.
За матеріалами:
Finance.ua
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