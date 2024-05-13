Добудова третього енергоблока ХАЕС може тривати до трьох років — Галущенко Сьогодні 09:45 — Енергетика

Добудова третього енергоблока ХАЕС може тривати до трьох років — Галущенко

Добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції займе 2,5−3 роки, четвертого енергоблоку — до 4 років.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ми оцінюємо можливість його добудови, з урахування трьохстороннього проєкту із США та Болгарією щодо отримання корпусів реакторів, протягом 2,5−3 років», — сказав Галущенко.

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За його словами, ступінь готовності третього енергоблоку ХАЕС на сьогодні становить близько 85%. Терміни добудови четвертого енергоблоку ХАЕС Галущенко оцінив у 4 роки.

Як повідомлялося, на початку квітня Кабінет Міністрів схвалив розроблений Міністерством енергетики проєкт закону України «Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції». Законопроєктом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування та будівництва.

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Петро Котін, президенто ДП «НАЕК «Енергоатом», розраховує підписати у червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії. Інформація про наміри такої закупівлі з’явилася у березні 2023 року. Йдеться про реактори російського виробництва з недобудованої АЕС «Белене».

Нині на Хмельницькій АЕС працюють два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Енергоблок № 3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, № 4 — у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блоку на 75% та 4-го — на 28%, у 1990 році через мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.

Укрінформ За матеріалами:

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