Програма «єВідновлення»: постраждалим вже погодили виплати на понад 460 мільйонів — Finance.ua

Програма «єВідновлення»: постраждалим вже погодили виплати на понад 460 мільйонів Сьогодні 11:16 — Казна та Політика

Програма «єВідновлення»: постраждалим вже погодили виплати на понад 460 мільйонів

Отримання компенсації по програмі «єВідновлення» вже погодили 6 тисячам заявників, вони отримують виплати на 463 мільйони гривень загалом.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Уже є перші результати: майже 33 тис. заявок, схвалено близько 6 тис., майже півмільярда гривень нарахували. Люди роблять ремонти та механізм працює», — розповів міністр.

Зокрема, у Києві подано 740 заявок на отримання допомоги, з них узгоджено — 344, у Бучі - 877 всього та 491 оброблена заявка, в Ізюмі - 1227 та 519 відповідно, у Херсоні - 1055 та 136.

За даними Мінвідновлення, у «Дії» зареєстровано 487 тисяч повідомлень про пошкодження або руйнування майна.

Довідка Finance.ua:

1 серпня почався другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф;

уряд спрямував 3,5 млрд грн на нову програму відбудови.



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