Програма «єВідновлення»: постраждалим вже погодили виплати на понад 460 мільйонів — Finance.ua
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Програма «єВідновлення»: постраждалим вже погодили виплати на понад 460 мільйонів

Казна та Політика
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Програма «єВідновлення»: постраждалим вже погодили виплати на понад 460 мільйонів
Програма «єВідновлення»: постраждалим вже погодили виплати на понад 460 мільйонів
Отримання компенсації по програмі «єВідновлення» вже погодили 6 тисячам заявників, вони отримують виплати на 463 мільйони гривень загалом.
Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
«Уже є перші результати: майже 33 тис. заявок, схвалено близько 6 тис., майже півмільярда гривень нарахували. Люди роблять ремонти та механізм працює», — розповів міністр.
Зокрема, у Києві подано 740 заявок на отримання допомоги, з них узгоджено — 344, у Бучі - 877 всього та 491 оброблена заявка, в Ізюмі - 1227 та 519 відповідно, у Херсоні - 1055 та 136.
За даними Мінвідновлення, у «Дії» зареєстровано 487 тисяч повідомлень про пошкодження або руйнування майна.

Довідка Finance.ua:

  • 1 серпня почався другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф;
  • уряд спрямував 3,5 млрд грн на нову програму відбудови.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 🧐

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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