Компенсація за знищене житло: стартує подача заявок через Дію — Finance.ua
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Компенсація за знищене житло: стартує подача заявок через Дію

Особисті фінанси
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Компенсація за знищене житло: стартує подача заявок через Дію
Компенсація за знищене житло: стартує подача заявок через Дію
Сьогодні, 1 серпня, стартує другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
«Відсьогодні власники житла, чия оселя була знищена, зможуть подати заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Зробити це можна через застосунок Дія», — сказано в повідомленні.

Хто зможе отримати компенсацію

Отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке:
  • зруйноване через бойові дії після 24 лютого;
  • не підлягає відновленню;
  • розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Як отримати компенсацію:

  • спочатку треба подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане);
  • після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку Дія:
Для подання заяви потрібно:
  • вибрати пільгову категорію, якщо є;
  • надати контактні дані;
  • замовити довідку про несудимість у Дії.
Інфографіка: mtu.gov.ua
Інфографіка: mtu.gov.ua
Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та прийматимуть рішення щодо надання компенсації.
Згодом буде відкрита можливість подачі заяви на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту.
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Сама ж компенсація надаватиметься заявникам у формі електронного житлового сертифікату. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках або ж інвестиції в майбутню нерухомість.
Наступним етапом розвитку програми допомоги буде виплата коштів для будівництва нового приватного будинку на власній земельній ділянці. Відповідний механізм наразі розробляється Міністерством відновлення.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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