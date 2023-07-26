Уряд спрямував 3,5 млрд грн на нову програму відбудови — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд спрямував 3,5 млрд грн на нову програму відбудови

21
Уряд спрямував 3,5 млрд грн на нову програму відбудови
Уряд спрямував 3,5 млрд грн на нову програму відбудови
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення коштів Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури коштів на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлових будинків та споруд.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 3 млрд 556 млн 18,76 тис. грн (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення обʼєктів інфраструктури, житлових будинків та споруд», — написав Мельничук.
Читайте також
Також затверджено перелік проектів (обʼєктів, заходів), які фінансуються за рахунок коштів, та обсяги коштів для їх фінансового забезпечення.
Визначено напрями, за якими будуть виділятися кошти Фонду, та умови щодо їх використання.
Нагадаємо, погоджена сума допомоги за програмою зруйнованого житла «єВідновлення» складає понад 188 млн грн для понад 2300 заявників.

👀 Finance.ua вже й в Instagram 👀

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.