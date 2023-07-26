Уряд спрямував 3,5 млрд грн на нову програму відбудови — Finance.ua

Уряд спрямував 3,5 млрд грн на нову програму відбудови Сьогодні 09:47

Уряд спрямував 3,5 млрд грн на нову програму відбудови

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення коштів Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури коштів на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлових будинків та споруд.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 3 млрд 556 млн 18,76 тис. грн (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення обʼєктів інфраструктури, житлових будинків та споруд», — написав Мельничук.

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Також затверджено перелік проектів (обʼєктів, заходів), які фінансуються за рахунок коштів, та обсяги коштів для їх фінансового забезпечення.

Визначено напрями, за якими будуть виділятися кошти Фонду, та умови щодо їх використання.

Нагадаємо, погоджена сума допомоги за програмою зруйнованого житла «єВідновлення» складає понад 188 млн грн для понад 2300 заявників.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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