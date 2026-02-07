Програма «єКнига»: скільки витратили українці на книжки у 2025 році Сьогодні 07:12

Майже 140 млн грн - сума, яку витратили українці на книжки за програмою "єКнига"

Протягом 2025 року в межах державної програми «єКнига» українці придбали книжок на майже 140 млн грн, найбільше книг купили у інтернет-книгарнях.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Скільки книжок купили

«Протягом 2025 року в межах державної програми єКнига 18-річні українці придбали 434 808 книжок — у середньому близько 1 200 книг щодня. Загальна сума витрат становила 139 838 763,99 грн», — йдеться в повідомленні.

У середньому кожен учасник програми скористався можливістю придбати приблизно три книги, повідомили в комітеті гуманітарної та інформаційної політики з посиланням на Український інститут книги.

У комітеті зазначили, що такі показники демонструють практичну реалізацію положень закону «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», ухваленого 22 травня 2024 року.

Де українці купували книги

У програмі «єКнига» взяли участь 300 стаціонарних книгарень і 35 інтернет-книгарень, а книжки були придбані в 370 видавництв із загальною кількістю 26 435 назв.

Найбільша частка витрат — 58,71% (82 097 775,86 грн) — припала на інтернет-книгарні

41,29% коштів (57 740 988,13 грн) отримали фізичні книгарні по всій Україні.

Лідери продажів

За даними Українського інституту книги, лідерами серед книгорозповсюджувачів стали «Книгарня «Є», «Якабу», «КСД», «Книголенд» та «Рідіт». Серед видавців першість посіли «КСД», «Vivat», «BookChef», «Ранок» і «ВСЛ».

Також відомо, що 98,64% покупок припали на друковані видання, тоді як електронні й аудіокнижки становили лише 1,36%.

У Раді нагадують, що «єКнига» — програма держпідтримки, спрямована на виконання державної політики зі стимулювання читання серед молоді.

З 1 січня 2026 року розмір державної допомоги становить 998,4 грн, які протягом трьох місяців можна використати виключно на придбання паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах — учасниках програми.

