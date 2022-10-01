Програма Uniting for Ukraine: що треба знати про правила в'їзду та проживання українців у США — Finance.ua

Програма Uniting for Ukraine: що треба знати про правила в'їзду та проживання українців у США Вчора 17:10 — Особисті фінанси

Програма Uniting for Ukraine: що треба знати про правила в'їзду та проживання українців у США

Сполучені Штати Америки активно підтримують Україну з початком повномасштабного вторгнення. В країні працює спеціальна програма, яка дозволяє українцям отримати дозвіл на в’їзд за спрощеною процедурою, а також доступна соціальна підтримка біженців. Як оформити документи та що важливо врахувати при переїзді до США — розповіли на порталі visitukraine.today.

Правила в’їзду

Uniting for Ukraine (U4U) або ж «Єднання заради України» — програма для українців, запроваджена президентом США Джо Байденом. Програма розрахована на прийом 100 000 біженців. Дозволяє українцям отримати право на в’їзд та проживання в Америці у термін до 2-х років.

Основні вимоги до заявника:

проживати на території України станом на 11 лютого та залишити країну через війну;

мати дійсний український паспорт;



мати спонсора у США, який гарантує Вам проживання та фінансову підтримку при переїзді, це не обов’язково має бути родич. Знайти спонсора можна на спеціальній платформі;



пройти повний курс вакцинації від Covid-19, поліомієліту та кору;



пройти перевірки: біометричну, біографічну та перевірку безпеки.



Більш детальну інформацію про програму можна знайти за посиланням

Також українцям доступне оформлення візи за стандартною процедурою. Однак у зв’язку з великою кількістю заявок пріоритет в оформленні надається людям, які їдуть до найближчих родичів. Відсоток схвалення вищий, ніж торік.

Подати заявку за програмою «Єднання заради України» та оформити візу можна у Посольствах США в країнах Європи — Польща, Австрія, Німеччина, Румунія, Італія, Болгарія.

Соцпідтримка

Управління по розміщенню біженців у США гарантує соціальну підтримку українцям: допомога з працевлаштуванням, курси англійської мови, оформлення імміграційних документів, допомога від федеральної програми Matching Grant.

Перелік послуг може відрізнятись в залежності від регіону проживання. Щоб отримати допомогу необхідно звернутись до найближчого управління по розміщенню біженців.

Фінансова допомога

У США для біженців передбачена фінансова підтримка. Однак розмір і тривалість виплат розраховується індивідуально та залежатиме від Вашого віку, складу сім’ї та місця проживання.

Державна програма передбачає такі види фінансової підтримки:

фінансова допомога біженцям;

тимчасова допомога для малозабезпечених сімей;



допомога для людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями.



Заявку на оформлення фінансової допомоги необхідно подати до місцевого відділу охорони здоров’я та соціального забезпечення.

Допомога із харчуванням. Додаткова програма SNAP — підтримка малозабезпечених людей у США харчовими продуктами. Заявник отримає картку, якою зможе розраховуватись у магазинах за продукти. Управління охорони здоров’я та соціального забезпечення буде щомісяця надсилати Вам гроші на цю картку, розмір виплат залежатиме від регіону проживання та складу сім’ї. У середньому сума становить 250$ на особу на місяць. Заявка на продуктову допомогу подається разом з оформленням фінансової підтримки.

Медичні послуги. Українці, які прибули до США за програмою «Єднання заради України» мають право оформити медичне страхування за державною програмою Medicaid. Страхування надасть Вам можливість відвідувати лікарів безкоштовно. Заявку можна подати через управління Medicaid у регіоні, де Ви проживаєте.

Як знайти житло

За умовами програми «Єднання заради України» при переїзді на перший час житлом Вас має забезпечити спонсор, однак треба бути готовим через деякий час винаймати житло самостійно.

Для того щоб винайняти житло у США, необхідно довести, що ви можете оплачувати довгострокову оренду та сподобатись господарю квартири. У США права орендаторів захищені, тому виселити людину з квартиру — процес довгий та дорогий. Зважаючи на це орендодавці досить прискіпливо обирають нових мешканців для свого житла. Інколи вас навіть можуть попросити сплатити суму оренди за 6 місяців вперед.

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Шукати житло краще в Інтернеті, найпопулярнішими сайтами є: Airbnb, Craigslist та ForRent.

Ціни на квартири різні, у невеликому місті вартість місячної оренди однокімнатної квартири становитиме близько 900$, натомість у Сан-Франциско сягатиме близько 3500$. Вартість комунальних послуг також варіюється від 100 до 350$.

Де шукати роботу

Головною перевагою переїзду за програмою допомоги українцям є можливість оформлення дозволу на роботу. Варто зауважити, що він не надається автоматично разом з правом на в’їзд, дозвіл необхідно оформити окремо. Заповнити заявку нескладно, однак вартість оформлення документа складає 410$ та термін очікування сягає від 6 до 10 місяців. Детальні інструкції щодо оформлення дозволу розміщені на сайті Головною перевагою переїзду за програмою допомоги українцям є можливість оформлення дозволу на роботу. Варто зауважити, що він не надається автоматично разом з правом на в’їзд, дозвіл необхідно оформити окремо. Заповнити заявку нескладно, однак вартість оформлення документа складає 410$ та термін очікування сягає від 6 до 10 місяців. Детальні інструкції щодо оформлення дозволу розміщені на сайті Служби громадянства та імміграції США

Отримати допомогу у пошуку роботи можна в Управлінні з розміщення біженців або через місцевий центр зайнятості.

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