Програма Сім'я 500+ для українських біженців у Польщі: що це та як подати заявку — Finance.ua

Програма Сім'я 500+ для українських біженців у Польщі: що це та як подати заявку
Українські біженці з дітьми отримали можливість брати участь у польській програмі Сім’я 500+ та отримати додаткову допомогу, пише visitukraine.today.
Сім’я 500+ — це програма підтримки демографії у Польщі, за якою кожна сім’я має право отримувати субсидію у розмірі 500 злотих на місяць на кожну дитину.
Віднедавна до програми долучено і біженців з України. Таким чином влада Польщі хоче проявити додаткову турботу про найбільш незахищених і тих, хто потребує допомоги жертв війни, які прибули в країну після 24 лютого.
Як оформити заявку громадянину України
Необхідно відповідати таким критеріям:
- мати дитину до 18 років;
- прибути до Польщі після 24 лютого;
- мати відкритий рахунок у польському банку.
Заяву можна подати особисто в закладах ZUS. Тамтешні працівники допоможуть усім зацікавленим створити особистий профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE ZUS) та подати заявку на отримання допомоги.
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Для подання електронної заяви на участь у програмі громадяни України повинні мати PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду), банківський рахунок у Польщі та польський номер телефону.
Питання для уточнення інформації щодо пільг для сімей можна надсилати на поштову скриньку UA@zus.pl.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐
До слова, навіть якщо один з батьків вже був у Польщі до 24 лютого, а дитина залишалася в Україні та прибула після початку повномасштабної війни, така сім’я також має право отримати допомогу по програмі Сім’я 500+.
Крім цього, наявність будь-якого доходу у сім’ї не буде обмеженням.
Хто виділяє кошти на участь українських біженців? Міжнародна організація UNICEF виділила майже 100 млн злотих на виплати біженцям з України до кінця року. Відповідний документ був підписаний міністром сім’ї та соціальної політики Польщі, а також Національним координатором офісу UNICEF із кризового реагування у Польщі.
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