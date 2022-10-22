Програма Сім'я 500+ для українських біженців у Польщі: що це та як подати заявку — Finance.ua

Програма Сім'я 500+ для українських біженців у Польщі: що це та як подати заявку Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Програма Сім'я 500+ для українських біженців у Польщі: що це та як подати заявку

Українські біженці з дітьми отримали можливість брати участь у польській програмі Сім’я 500+ та отримати додаткову допомогу, пише visitukraine.today.

Сім’я 500+ — це програма підтримки демографії у Польщі, за якою кожна сім’я має право отримувати субсидію у розмірі 500 злотих на місяць на кожну дитину.

Віднедавна до програми долучено і біженців з України. Таким чином влада Польщі хоче проявити додаткову турботу про найбільш незахищених і тих, хто потребує допомоги жертв війни, які прибули в країну після 24 лютого.

Як оформити заявку громадянину України

Необхідно відповідати таким критеріям:

мати дитину до 18 років;

прибути до Польщі після 24 лютого;



мати відкритий рахунок у польському банку.



Заяву можна подати особисто в закладах ZUS. Тамтешні працівники допоможуть усім зацікавленим створити особистий профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE ZUS) та подати заявку на отримання допомоги.

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Для подання електронної заяви на участь у програмі громадяни України повинні мати PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду), банківський рахунок у Польщі та польський номер телефону.

Питання для уточнення інформації щодо пільг для сімей можна надсилати на поштову скриньку UA@zus.pl.

До слова, навіть якщо один з батьків вже був у Польщі до 24 лютого, а дитина залишалася в Україні та прибула після початку повномасштабної війни, така сім’я також має право отримати допомогу по програмі Сім’я 500+.

Крім цього, наявність будь-якого доходу у сім’ї не буде обмеженням.

Хто виділяє кошти на участь українських біженців? Міжнародна організація UNICEF виділила майже 100 млн злотих на виплати біженцям з України до кінця року. Відповідний Міжнародна організація UNICEF виділила майже 100 млн злотих на виплати біженцям з України до кінця року. Відповідний документ був підписаний міністром сім’ї та соціальної політики Польщі, а також Національним координатором офісу UNICEF із кризового реагування у Польщі.

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