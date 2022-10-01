Програма «Прихисток»: з 1 жовтня Уряд розширює можливості розселення ВПО — Finance.ua

Програма «Прихисток»: з 1 жовтня Уряд розширює можливості розселення ВПО Вчора 10:18 — Особисті фінанси

Програма «Прихисток»: з 1 жовтня Уряд розширює можливості розселення ВПО

Уряд схвалив постанову, згідно з якою з 1 жовтня збільшується розмір компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми «Прихисток».

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Програма передбачає державну компенсацію за житлово-комунальні послуги тим, хто безоплатно прихистив внутрішньо переміщених осіб із ТОТ чи зон проведення воєнних (бойових) дій.

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Власники житла, що розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 за кожну таку особу на місяць.

«Це стало можливим завдяки оновленому Меморандуму про співпрацю, який від імені Уряду уклав Мінрегіон із Товариством Червоного Хреста України», — кажуть у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, нещодавно Уряд схвалив ще одну новацію: при нарахуванні субсидій згадана компенсація не буде обчислюватися як отриманий дохід.

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