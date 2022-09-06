Закарпатцям виплачуватимуть 4000 гривень за прихисток переселенців — Finance.ua
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Закарпатцям виплачуватимуть 4000 гривень за прихисток переселенців

Особисті фінанси
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Закарпатцям виплачуватимуть 4000 гривень за прихисток переселенців
Закарпатцям виплачуватимуть 4000 гривень за прихисток переселенців
На Закарпатті місцеві жителі, котрі безоплатно прихистили вимушених переселенців, отримають одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету у розмірі 4 тисячі гривень.
Про це повідомляється на сайті Закарпатської ОВА.
«Закарпатці, котрі безоплатно прихистили вимушених переселенців, отримуватимуть матеріальну допомогу з обласного бюджету. Відповідне розпорядження про внесення змін до регіональної програми „Турбота“ щодо посилення соціального захисту громадян на 2022-2024 роки підписав голова ОВА Віктор Микита», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що одноразову виплату 4000 гривень надаватимуть за розміщення у вересні або жовтні 2022 року двох і більше внутрішньо переміщених осіб на період не менше 30 календарних днів.
Ці кошти дозволять частково компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги та інші побутові потреби, зазначив Микита.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги закарпатцям потрібно подати заяву до виконавчого органу територіальної громади за місцем розташування житла.
Також необхідно подати: копію документа, що посвідчує особу заявника, та адресу його місця проживання; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду); копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документа, що підтверджує повноваження представника власника; копію довідок внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово розміщені в житловому приміщенні заявника; довідку про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
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