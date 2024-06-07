Професійна стоматологія: ціни на базові послуги в Україні — Finance.ua

Професійна стоматологія: ціни на базові послуги в Україні Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Професійна стоматологія: ціни на базові послуги в Україні

Професійна стоматологія та нижчі ціни, порівняно з країнами Європи, сприяють тому, що все більше пацієнтів з-за кордону їдуть в Україну, щоб отримати послуги, зокрема стоматологічні.

Finance.ua у статті розібрав найпопулярніші види послуг професійної стоматології і їхню вартітсть.

Попри те, що існують екстрені випадки, коли лікування потрібне негайно, більшість візитів до стоматолога — все ж профілактичні огляди.

Що ж входить до переліку процедур, які стоматологи виконують у плановому порядку? У списку:

Профілактичні огляди та діагностика. Процедура передбачає, що лікар-терапевт оцінить стан ротової порожнини зубів та порадить, яких заходів слід вжити надалі для підтримки її задовільного стану. Профілактичний огляд дозволяє виявити початок розвитку захворювання ще на початкових етапах. Наприклад, це стосується карієсу, який може зачаїтися всередині зуба та певний час бути непомітним неозброєним оком.

Професійна гігієна ротової порожнини. На плановому огляді лікар-стоматолог може направити пацієнта на цю процедуру, її ще можуть називати «чисткою». Суть процедури в тому, щоб видалити зубний м’який наліт та зубне каміння.

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Чистку виконують як з профілактичною метою (щоб запобігти виникненню та прогресуванню стоматологічних захворювань. — Ред.), так і перед терапевтичними, ортопедичними, хірургічними та ортодонтичними заходами. Професійна гігієна ротової порожнини сприяє оздоровленню ясен, припиненню кровоточивості і неприємного запаху з рота.

Лікування карієсу різних ступенів складності. Своєчасне виявлення та лікування карієсу дуже важливе, оскільки запобігає ризику передчасної втрати зубів. Вартість лікування залежить від того, яка саме процедура буде проводитися — чи направлена вона на усунення чинників, які провокують карієс, чи на підвищення здатності тканин зуба підвищувати опір до дії патогенних бактерій.

Пломбування зубів. Ця процедура також є однією з найпопулярніших, оскільки допомагає зберегти зуб після того, коли карієс пошкодив зубну емаль і утворилася лунка. Пломбування потрібне для того, щоб запобігти доступу мікроорганізмів до внутрішніх структур зуба. Якщо цього не робити, зуби стають більш чутливими та крихкими, а з часом можуть потребувати видалення.

Лікування каналів зуба. У деяких випадках карієс поширюється на пульпу зуба. Запланувати візит до стоматолога вже слід тоді, коли з’явилися перші «дзвіночки» — чутливість до гарячого та холодного, зміна кольору зуба, набряк ясен. Після звернення пацієнта, виконується рентгенівський знімок кореня зуба, а вже потім стоматолог приймає рішення щодо лікування. Зазвичай воно полягає у очищенні, дезінфекції та пломбуванні каналів.

Відбілювання зубів. Ще одна популярна послуга під час планового відвідування стоматолога. Хто ж не хоче зробити посмішку яскравішою? А сучасні технології дозволяють відбілити зуби відразу на декілька тонів на тривалий термін.

Ремінералізація зубів. Процедура полягає у відновленні мінерального балансу емалі та дозволяє зміцнити тверді тканини зуба, знизити чутливість та зробити колір однотонним.

Скільки це все коштує

За даними Держстату, вартість стоматологічних послуг від початку 2024 року зросла на 7%. Ми вирішили порівняти середні ціни на найпопулярніші послуги у трьох найбільших містах України.

Які ще є процедури (і які з них найдорожчі) а також поради, як обрати стоматолога — читайте у статті за посиланням нижче.



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