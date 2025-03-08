Продажі нових комерційних авто в Україні знизилися на 18% у лютому — Finance.ua

Продажі нових комерційних авто в Україні знизилися на 18% у лютому
Протягом лютого на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 845 авто, що на 13% менше, ніж у попередньому місяці.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що у порівнянні з торішнім лютим, реєстрації нових комерційних авто впали на 18%.
ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у лютому:
- Renault — 169 од.;
- Citroen — 93 од.;
- MAN — 78 од.;
- Iveco — 69 од.;
- Ford — 66 од.
Усього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 1817 нових машин, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Читайте також
Нагадаємо, визначено переможця щорічного конкурсу Women’s World Car Of The Year («Жіночий всесвітній автомобіль року»). Ним став сімейний кросовер Hyundai Santa Fe.
Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
Поділитися новиною