Продажі нових комерційних авто в Україні знизилися на 18% у лютому — Finance.ua
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Продажі нових комерційних авто в Україні знизилися на 18% у лютому

Технології&Авто
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Продажі нових комерційних авто в Україні знизилися на 18% у лютому
Продажі нових комерційних авто в Україні знизилися на 18% у лютому
Протягом лютого на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 845 авто, що на 13% менше, ніж у попередньому місяці.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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Зазначається, що у порівнянні з торішнім лютим, реєстрації нових комерційних авто впали на 18%.

ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у лютому:

  • Renault — 169 од.;
  • Citroen — 93 од.;
  • MAN — 78 од.;
  • Iveco — 69 од.;
  • Ford — 66 од.
Усього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 1817 нових машин, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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