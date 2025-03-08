Продажі нових комерційних авто в Україні знизилися на 18% у лютому — Finance.ua

Продажі нових комерційних авто в Україні знизилися на 18% у лютому Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

Продажі нових комерційних авто в Україні знизилися на 18% у лютому

Протягом лютого на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 845 авто, що на 13% менше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

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Зазначається, що у порівнянні з торішнім лютим, реєстрації нових комерційних авто впали на 18%.

ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у лютому:

Renault — 169 од.;

Citroen — 93 од.;

MAN — 78 од.;

Iveco — 69 од.;

Ford — 66 од.

Усього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 1817 нових машин, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Нагадаємо, визначено переможця щорічного конкурсу Women’s World Car Of The Year («Жіночий всесвітній автомобіль року»). Ним став сімейний кросовер Hyundai Santa Fe.

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