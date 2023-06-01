Продажі нових авто в Україні зросли вдвічі: найпопулярніші марки та моделі — Finance.ua

Продажі нових авто в Україні зросли вдвічі: найпопулярніші марки та моделі
За травень в Україні продано 5,1 тис. нових легкових автомобілів. Це приблизно на рівні квітневих показників, але одразу вдвічі більше, ніж у травні 2022 року.
Таку статистику наводить асоціація «Укравтопром».
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Таке високе зростання зумовлене тим, що в травні минулого року авторинок України лише почав відновлюватися в умовах війни, і продаж авто був на невисокому рівні. Втім, нинішні показники одразу на 39% нижчі, ніж у травні 2021 року.
Які бренди обирають українці
Лідери українського авторинку залишилися незмінними.
- Перше місце зберігає Toyota з 861 проданим авто, а друге — Renault (501 авто).
- На третю позицію піднявся Volkswagen — 446 проданих машин.
- Замикають топ 5 Hyundai (347 авто) і BMW (344 шт.).
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Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше, Renault Duster. У травні кросовер знайшов 472 покупців.
Загалом за 5 місяців 2023 року в Україні продано 21,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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