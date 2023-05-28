10 найдорожчих автомобілів у світі — Finance.ua

10 найдорожчих автомобілів у світі Сьогодні 21:06 — Технології&Авто

У світі щорічно з’являються нові моделі авто, які відрізняються від більшості чудовою якістю та високою ціною. Такі автомобілі вважаються розкішшю. Їх купують не лише для комфортного пересування, а й для поповнення колекцій.

Про це пише Автосота.

ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі у 2023 році

10. Lamborghini Veneno — $4,5 млн

Lamborghini Veneno — італійський суперкар, випущений обмеженою серією у 2013 році. Передсерійну версію (№ 0) було показано на Женевському автосалоні у березні 2013 року на честь 50-річчя компанії, а після — відправлено до музею Lamborghini. Для покупців було випущено лише 3 екземпляри за ціною понад 3 мільйони євро, і всі вони були розпродані ще до прем'єри автомобіля.

Кузов суперкара виготовлений повністю з вуглепластику, має безліч повітрозабірників та заснований на базі монококу Lamborghini Aventador. Він оснащений атмосферним 6,5-літровим бензиновим двигуном від Aventador, а потужність збільшена до 750 кінських сил.

9. Koenigsegg CCXR Trevita — $4,8 млн

Цей гіперкар є обмеженим випуском автомобіля Koenigsegg CCXR з алмазним покриттям. Запатентоване алмазне покриття є новим та унікальним способом виробництва вуглецевого волокна.

Спочатку планувалося побудувати 3 екземпляри CCXR Trevita, проте через складність виготовлення покриття було випущено тільки 2 — це зробило автомобіль однією з найрідкісніших моделей Koenigsegg. Обидва автомобіля були оснащені кузовом Koenigsegg Shimmering Diamond Weave, заднім двопалубним антикрилом з вуглецевого волокна, випускною системою з жароміцного легкого сплаву на основі нікелю, карбоново-керамічними гальмами з ABS і подушками безпеки.

8. Pagani Huayra Imola — $5,4 млн

Pagani Imola — це дорожній гіперкар з повністю гоночним темпераментом.

Знайомий V12 6.0 від Mercedes-AMG у новинці наділений віддачею 827 к. с. і 1100 Нм — на 25 сил і 50 ньютон-метрів більше, ніж у «донора». Від нього ж семиступінчастий «робот» Xtrac з тридисковим зчепленням і електроннокероване блокування диференціала на задній осі. Підвіски Імоли виконані на подвійних алюмінієвих поперечних важелях з гвинтовими пружинами та електроннокерованими амортизаторами. Останні тут об'єднані процесором із двигуном, коробкою передач та елементами активної аеродинаміки — купе самостійно оцінює параметри водіння та полотна під собою, щоб підлаштувати всі системи для водія.

7. Bugatti Divo — $5,8 млн

Автомобіль натхненний Bugatti Type 57SC Atlantic, а концепція дизайну взята у Bugatti Vision Gran Turismo. Як силова установка на автомобілі використовується оснащений чотирма турбонагнітачами двигун W16 потужністю 1479 к. с. У парі з ним працює семиступінчаста роботизована КПП із подвійним зчепленням. Все це дозволяє досягти прискорення 0−100 км/год за 2,4 сек.

У Bugatti випустили лише 40 екземплярів Divo. За умовами виробника, придбати їх могли лише власники Bugatti Chiron. Саме їм і було продано всі 40 автомобілів ще до відкриття вільного продажу.

6. Mercedes-Benz Maybach Exelero — $8 млн

Автомобіль був розроблений в 2005 році разом з виробником високошвидкісних шин Fulda і ґрунтувався на платформі лімузина Maybach 57. Це не перший випадок, коли виробник шин виробляв модель для їхньої демонстрації. До проектування автомобіля було залучено студентів Політехнічного коледжу міста Пфорцгейм.

Замовник висував небагато умов щодо зовнішнього вигляду, але існували певні вимоги до салону: у списку обов’язкових матеріалів були:

натуральна шкіра,

неопрен,

алюміній,

полірований вуглепластик,

все в чорному та червоному кольорах, глянсове.

5. Rolls Royce Sweptail — $13 млн

Rolls-Royce Sweptail — ексклюзивне купе, показане британською маркою у 2017 році на щорічному конкурсі елегантності в італійському місті Вілла д’Есте. Як заявляє виробник, автомобіль виконаний у єдиному екземплярі на замовлення клієнта, ім'я якого не розголошується. Відомо, що за бажанням заможного клієнта автомобіль мав бути схожим на розкішну яхту та гоночні автомобілі Роллс-Ройс 20−30-х років минулого століття.

В основі першокласного Rolls-Royce Sweptail розташовується фірмова платформа, запозичена у моделі Phantom Coupe. Під капотом встановлений 6,75-літровий 12-циліндровий бензиновий мотор, що розвиває 460 «коней» та має піковий момент у 720 Нм, пару якому складає сучасний 8-швидкісний «автомат».

4. Bugatti Centodieci — $14 млн

Bugatti Centodieci — середньомоторний спортивний автомобіль обмеженого тиражу. Автомобіль є даниною поваги до Bugatti EB110 та святкуванням 110-річчя марки. Він був представлений у 2019 році на The Quail — A Motorsports Gathering у Каліфорнії, США. Centodieci на 20 кг легше, ніж Bugatti Chiron, і має 8000 куб. см (8.0 л; 488,2 кубічних дюйми) двигун W16 з чотирициліндровим турбонаддувом, потужністю 1176 кВт (1600 к.с.) при 7000 обертах за хвилину.

3. Pagani Zonda HP Barchetta — $15−17 млн

Модель Zonda, яка принесла популярність компанії Pagani, формально відправлена ​​у відставку в 2013 році з виходом фінальної варіації Revolucion, але попит з боку клієнтів змушував виробника щоразу збирати поодинокі зразки Зонди. Всі вони відрізнялися якимись деталями в оформленні, тому зустріти два однакові екземпляри практично неможливо. Під капотом Zonda знаходиться 800-сильний 7,3-літровий V12 двигун, який дозволяє розвивати швидкість до 350 км/год.

Zonda HP Barchetta була побудована для засновника компанії Гораціо Пагані, а пізніше було випущено ще 2 ексзепляри. Кому вони дісталися, виробник замовчує.

2. Bugatti La Voiture Noire — $18 млн

Гіперкар Bugatti La Voiture Noire побудований в єдиному екземплярі на замовлення невідомого, але дуже заможного шанувальника марки. В основі лежить техніка купе Chiron, а ось зовнішній вигляд дизайнер намалював наслідуючи історичну модель Type 57 SC Atlantic, яка була випущена в 1936—1938 роках в кількості всього чотирьох штук.

Bugatti La Voiture Noire оснащений тим же двигуном, що і простий Chiron: наддувним W16 8.0 з віддачею 1500 к. с. та 1600 Н-м. Орієнтуючись на вихідний Chiron, можна передбачити розгін до сотні за 2,5 секунди та максималку в 420 км/год.

1. Rolls-Royce Boat Tail — $28 млн

Кабріолет Boat Tail виглядає як відкрита версія купе Sweptail (2017), оскільки також базується на знятому з виробництва Фантомі (Drophead Coupe, 2007−2016). Тираж кабріолету обмежений трьома одиницями.

Офіційних даних про силову установку немає. Кажуть, під капотом прописався бензиновий бітурбомотор V12 6.75 (571 к. с., 900 Нм), спарений з восьмидіапазонним «автоматом» при задньому приводі.

А найдорожчим автомобілем в історії є 1963 Ferrari 250 GTO, випущений 1963 року. Його вартість на аукціоні в 2018 році склала $70 000 000.

Цей спорткар має сертифікат Ferrari Classiche, який свідчить про збереження оригінальних вузлів і агрегатів. Під капотом знаходиться 300-сильний трилітровий двигун V12. На подолання позначки в сотню кілометрів машині потрібно приблизно 6 секунд.

У 2019 році суд Болоньї визнав 250 GTO унікальним витвором мистецтва, який заборонено копіювати.

Avtosota За матеріалами:

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