Продажі нерухомості в Дубаї вартістю понад $25 мільйонів зросли вдвічі за рік — Finance.ua

Продажі нерухомості в Дубаї вартістю понад $25 мільйонів зросли вдвічі за рік Сьогодні 21:34 — Світ

Продажі нерухомості в Дубаї вартістю понад $25 мільйонів зросли вдвічі за рік

За підсумками минулого року в Дубаї продали 56 об'єктів елітної нерухомості вартістю понад 25 млн дол. на загальну суму 2,27 млрд дол, що вдвічі більше порівняно з 2022 роком, коли було укладено 28 таких угод на суму 1,24 млрд дол.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Knight Frank.

За даними агентства, більшість об'єктів нерухомості розташовані на насипному острові Пальма — там було продано 22 будинки, зокрема п’ятикімнатну квартиру площею понад 2000 кв. м у комплексі Como Residence, який ще не збудовано, «на стовбурі» Пальми за 136,2 млн дол. Це була найдорожча угода, пише Bloomberg.

Ще 15 об'єктів нерухомості розташовані на Джумейра Бей — острові, який має форму морського коника.

За словами агентства, купівля нерухомості залишається привабливим способом інвестування для багатих іноземців, зокрема для росіян, які прагнуть зберегти свої активи, криптомільйонерів, а також для багатих громадян Індії, які будують будинки.

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У січні 2023 року Bloomberg із посиланням на дані Betterhomes писав, що за підсумками 2022 року продажі нерухомості в Дубаї зросли за рік на 80% завдяки росіянам, які стали найбільшими покупцями на місцевому ринку.

Загальний обсяг проданої нерухомості за підсумками 2022 року сягнув 56,6 млрд дол. Усього в еміраті за рік було зареєстровано понад 86 тис угод із продажу житла, що перевищило рекорд 2009 року у 80 тис угод.

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