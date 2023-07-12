Продажі Mercedes зросли завдяки попиту на електромобілі та люксові моделі — Finance.ua
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Продажі Mercedes зросли завдяки попиту на електромобілі та люксові моделі

Технології&Авто
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Продажі Mercedes зросли завдяки попиту на електромобілі та люксові моделі
Продажі Mercedes-Benz Group зросли у другому кварталі на 6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — загалом до 515 700 автомобілів — на тлі попиту на електромобілі та люксові автомобілі.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву німецького автовиробника.
Продажі зросли у всіх основних регіонах — Європі, Азії та Північній Америці - з поставками в Німеччині на 23%, в той час як в Китаї - на 12%, а в США — на 6%.
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У решті світу продажі в другому кварталі впали на 12% до 20 700 автомобілів.
«Електромобілі продовжували залишатися основним драйвером зростання. Продажі легкових автомобілів зросли на 123%, досягнувши 56 300 одиниць.
Сегмент автомобілів люкс-класу, який включає такі моделі, як AMG, Maybach і G-клас, також продемонстрував стійке зростання на 12% за цей період", — йдеться у повідомленні.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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