Продажі Mercedes зросли завдяки попиту на електромобілі та люксові моделі — Finance.ua

Продажі Mercedes зросли завдяки попиту на електромобілі та люксові моделі 12.07.2023, 01:04 — Технології&Авто

Продажі Mercedes зросли завдяки попиту на електромобілі та люксові моделі

Продажі Mercedes-Benz Group зросли у другому кварталі на 6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — загалом до 515 700 автомобілів — на тлі попиту на електромобілі та люксові автомобілі.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву німецького автовиробника.

Продажі зросли у всіх основних регіонах — Європі, Азії та Північній Америці - з поставками в Німеччині на 23%, в той час як в Китаї - на 12%, а в США — на 6%.

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У решті світу продажі в другому кварталі впали на 12% до 20 700 автомобілів.

«Електромобілі продовжували залишатися основним драйвером зростання. Продажі легкових автомобілів зросли на 123%, досягнувши 56 300 одиниць.

Сегмент автомобілів люкс-класу, який включає такі моделі, як AMG, Maybach і G-клас, також продемонстрував стійке зростання на 12% за цей період", — йдеться у повідомленні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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