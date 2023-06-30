Mercedes відмовляється від найпопулярнішої версії Гелендвагена — Finance.ua

Mercedes відмовляється від найпопулярнішої версії Гелендвагена 30.06.2023, 00:30 — Технології&Авто

Mercedes відмовляється від найпопулярнішої версії Гелендвагена, Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz G500 прощається з двигуном V8. Після оновлення найпопулярніший варіант «Гелендвагена» отримає 3,0-літрову турбошістку, а поки випустили прощальну версію восьмициліндрового G500.

Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

Відмова від 4,0-літрового 422-сильного V8 у Mercedes G500 продиктована турботою про екологію. Новий 3,0-літровий турбомотор обіцяє бути економічнішим і чистішим, тим паче, що його доповнять 48-вольтною гібридною установкою.

Фото: Mercedes-Benz

Слід зазначити, що в Mercedes-AMG G63 вісімка залишиться — у цій модифікації вона розвиває 585 к. с. Щоб підкреслити це, навіть випустили спецверсію Grand Edition.

Прощальний Mercedes G500 V8 Final Edition випустять накладом у 1500 екземплярів. Такий «Гелендваген» отримав 20-дюймові диски від AMG і доступний тільки в чорному, білому та оливковому кольорі.

Салон Mercedes G500 V8 Final Edition оздоблено дорогою двоколірною шкірою Nappa. Також усередині і на кузові з’явилися пам’ятні таблички, а комплектація включає потужну акустику Burmester. Вартість становить 196 000 євро.

Mercedes G-Class з V8 випускали протягом 30 років. Вперше варіант G500 запропонували в 1993 році, і тоді він був оснащений п’ятилітровим 241-сильним мотором.

У різний час Mercedes G500 комплектували V8 об'ємом 5 і 5,4 л і потужністю до 388 к. с. З 2015 року версія оснащується 4,0-літровою вісімкою з турбонаддувом. Саме на G500 припадає більша частина продажів «Гелендвагена» у світі.

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