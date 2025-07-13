Продажі гібридів зросли: лідери серед нових та вживаних автівок — Finance.ua

Продажі гібридів зросли: лідери серед нових та вживаних автівок Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Продажі гібридів зросли: лідери серед нових та вживаних автівок

У червні український автопарк поповнився 2,4 тис. гібридними легковими автомобілями (HEV і PHEV), що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Нові автомобілі склали 57% від загальної кількості зареєстрованих гібридів. Це лише на 2% більше, ніж у червні минулого року.

Найпопулярніші нові гібриди

Лідером нових гібридних легковиків залишається Toyota RAV4 — 261 зареєстроване авто.

На другому місці — Nissan Qashqai (84 од.), а третю сходинку займає Toyota Yaris Cross (70 од.).

ТОП-3 гібриди з пробігом:

Toyota Prius — 75 од.;

Ford Escape — 58 од.;

Kia Niro — 49 од.

Нагадаємо, за 2025 рік український автопарк поповнило 113,4 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період торік.

Лідером серед імпортованих б/у машин залишається Volkswagen Golf — у червні було зареєстровано 985 таких авто.

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