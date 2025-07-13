Продажі гібридів зросли: лідери серед нових та вживаних автівок — Finance.ua

Продажі гібридів зросли: лідери серед нових та вживаних автівок
У червні український автопарк поповнився 2,4 тис. гібридними легковими автомобілями (HEV і PHEV), що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Нові автомобілі склали 57% від загальної кількості зареєстрованих гібридів. Це лише на 2% більше, ніж у червні минулого року.
Найпопулярніші нові гібриди
Лідером нових гібридних легковиків залишається Toyota RAV4 — 261 зареєстроване авто.
На другому місці — Nissan Qashqai (84 од.), а третю сходинку займає Toyota Yaris Cross (70 од.).
ТОП-3 гібриди з пробігом:
- Toyota Prius — 75 од.;
- Ford Escape — 58 од.;
- Kia Niro — 49 од.
Нагадаємо, за 2025 рік український автопарк поповнило 113,4 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період торік.
Лідером серед імпортованих б/у машин залишається Volkswagen Golf — у червні було зареєстровано 985 таких авто.
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