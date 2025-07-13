Продажі гібридів зросли: лідери серед нових та вживаних автівок — Finance.ua
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Продажі гібридів зросли: лідери серед нових та вживаних автівок

Технології&Авто
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Продажі гібридів зросли: лідери серед нових та вживаних автівок
Продажі гібридів зросли: лідери серед нових та вживаних автівок
У червні український автопарк поповнився 2,4 тис. гібридними легковими автомобілями (HEV і PHEV), що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Нові автомобілі склали 57% від загальної кількості зареєстрованих гібридів. Це лише на 2% більше, ніж у червні минулого року.

Найпопулярніші нові гібриди

Лідером нових гібридних легковиків залишається Toyota RAV4 — 261 зареєстроване авто.
На другому місці — Nissan Qashqai (84 од.), а третю сходинку займає Toyota Yaris Cross (70 од.).
ТОП-3 гібриди з пробігом:
  • Toyota Prius — 75 од.;
  • Ford Escape — 58 од.;
  • Kia Niro — 49 од.
Нагадаємо, за 2025 рік український автопарк поповнило 113,4 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період торік.
Лідером серед імпортованих б/у машин залишається Volkswagen Golf — у червні було зареєстровано 985 таких авто.
За матеріалами:
Finance.ua
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