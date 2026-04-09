Продаж вживаних речей через OLX не оподатковуватиметься — нардеп

Зміни не стосуються продажу вживаних речей

Законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, не стосуватиметься громадян, які продають особисті речі через маркетплейси, зокрема OLX.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики і один з авторів законопроєкту Ярослав Железняк на брифінгу, передає Укрінформ.

Як зміниться оподаткування для користувачів платформ

«Якщо ви ФОП і продаєте товари, цей законопроєкт вас не зачіпає: працюєте, як і раніше, та сплачуєте податки. Наступне. Ви ФОП, так само продаєте товари, але живете, наприклад, в Бучі й хочете поїхати до Києва, а по дорозі підробляєте в Uber, Bolt або Uklon, підвозячи людей. У цьому випадку ви мали б із цього доходу заплатити 23% податку. За новими правилами вам не потрібно буде подавати звітність чи займатися бюрократією — платформа автоматично утримає 5% податку та 5% військового збору і сама все задекларує. Тобто ваше оподаткування зменшиться на 13%», — пояснив парламентарій.

Депутат переконаний, що для громадян такі зміни стануть зручними: «З вас ніхто не стягує ЄСВ, вам не пред’являють претензій щодо податкового законодавства — за вас усю роботу робить платформа».

Продаж товарів через маркетплейси

«Інша ситуація: ви продаєте товари через OLX. Якщо ви хочете системно продавати товари й працювати через маркетплейс, тобто коли гроші проходять через OLX, Prom, Rozetka чи будь-який інший сайт, у вас є два варіанти. Перший — зареєструватися як ФОП і платити 6,5% податків загалом із військовим збором. Або ви можете скористатися законом: якщо ви продали товарів на суму більше 2000 євро, а саме нових товарів як магазин, тоді платформою буде утримано і сплачено 10% податків, якщо ви не хочете бути ФОПом», — пояснив депутат.

Він наголосив, що зміни не стосуються продажу вживаних речей.

«Отже, цей законопроєкт наразі абсолютно не зачіпає громадян, створює простіші й вигідніші умови, зменшуючи податкове навантаження та бюрократію. Він створює для багатьох пільгу в 13%. Саме таким чином, ми вважаємо, поступово збільшиться податкова база: людям стане вигідніше працювати прозоро й не мати жодних проблем», — підкреслив Железняк.

Політик зауважив, що закон набуде чинності не відразу після ухвалення та підписання: «У найкращому випадку — приблизно через півтора року, після підписання всіх угод та ряду інших процедур; це тривалий державний процес».

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 15111-д щодо запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їх оподаткування. Передбачено, що зміни почнуть діяти від початку 2027 року.

Як пояснили в Міністерстві фінансів, законопроєкт вводить спеціальний підхід до оподаткування доходів громадян, отриманих через цифрові платформи. Передбачено встановлення неоподатковуваного порогу на рівні 2 тис. євро на рік для продажу товарів фізичними особами. Це означає, що разові продажі особистих або вживаних речей не оподатковуються.

