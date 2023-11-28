Продаж активів збанкрутілих банків: чому кредити фізосіб об'єднують у пули — Finance.ua

Продаж активів збанкрутілих банків: чому кредити фізосіб об'єднують у пули Сьогодні 09:45 — Кредит&Депозит

Продаж активів збанкрутілих банків: чому кредити фізосіб об'єднують у пули

Для кожного банку, що ліквідується, кредити фізичних осіб — це активи, кошти від управління якими мають піти на розрахунок із його кредиторами. Тобто, або кредит має бути повернутий позичальником банку, або проданий на відкритому онлайн-аукціоні.

У Фонді гарантування вкладів фізосіб розповіли , що треба знати про кредити фізосіб та чому їх об'єднують у пули при банкрутстві банків.

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Кредити фізичних осіб можуть бути різні. Традиційно, найбільш типовими є:

іпотечні кредити, які бралися в банку, що згодом збанкрутував, під заставу нерухомого майна (житлова нерухомість, землі тощо);

автокредити, у заставу за якими оформлено транспортні засоби;

споживчі кредити, оформлені під купівлю «чайників-прасок-телевізорів», а то і взагалі - беззаставна заборгованість за кредитними картками.

Як кредити виставляються на продаж?

У першу чергу на продаж виставляються прострочені кредити, позичальники за якими не виконують свої зобов’язання перед банком.

Усі аукціони відбуваються у системі Прозорро.Продажі — у режимі онлайн з можливістю стежити за перебігом торгів для кожного охочого.

Від того, який саме кредит виставляється на продаж, залежить коло потенційних покупців. Для прикладу, кредитний портфель банку «Аркада» придбав один із діючих банків.

Чому кредити фізосіб продаються пулами?

Ключова цінність будь-якого кредиту — його застава. Якість та вартість оформленого у забезпечення майна — чи не основний чинник, який враховується потенційним покупцем при обрахунку своєї цінової пропозиції за лот. Адже якщо позичальник не погасить у визначені строки свою заборгованість, кредитор може у передбаченому законодавством порядку звернути стягнення на передане у заставу майно. Якщо такого майна немає - то і перспективи повернення боргу довготривалі або і взагалі сумнівні.

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Кредити фізичних осіб можуть продаватися як на індивідуальних торгах, так і у складі пулів.

Для прикладу, уже згадувані іпотечні кредити банку «Аркада» до пулу були включені тільки після того, як неуспішно пройшли раунд індивідуальних торгів, під час яких не були продані.

Що ж стосується, для прикладу, незначних за сумою беззаставних кредитів фізичних осіб — то вони одразу об'єднуються і на продаж виставляються у складі пулів.

Як визначається стартова ціна кредиту?

Стартова ціна будь-якого активу банку, що ліквідується, який уперше виставляється на продаж — це більша з величин: його балансова або оціночна вартості. Такий підхід було обрано свідомо, щоб уникнути спекуляцій на тему завищення/заниження стартової ціни лоту. Таким чином ціна продажу будь-якого активу формується винятково на аукціоні учасниками торгів та їх конкуренцією.

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Стартова ціна пулів кредитів фізичних осіб, які вперше виставляються на продаж, — також загальна сума більших з величин балансова або оціночна вартість за включеними до складу пулу договорами.

Участь в аукціоні можуть брати усі зацікавлені інвестори, крім позичальників та поручителів за виставленими на продаж договорами. Також покупцями не можуть бути російська федерація та особи, пов’язані з державою-агресором.

Стежте за нашими аукціонами та беріть участь у торгах.

Всі кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

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