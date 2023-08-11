Продавці, патрульні поліцейські, вчителі: кого шукають роботодавці в Києві — Finance.ua

Продавці, патрульні поліцейські, вчителі: кого шукають роботодавці в Києві Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Продавці, патрульні поліцейські, вчителі: кого шукають роботодавці в Києві

Станом на 1 серпня 2023 року на обліку Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) перебувало 2,8 тис. безробітних та налічувалось 7,8 тис. вакансій.

Про це повідомляє прес-служба КМЦЗ.

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (21%), серед яких затребувані продавці продовольчих товарів, продавці-консультанти, кухарі, соціальні робітники, поліцейські патрульної служби, охоронники, помічники вихователів.

Високий попит: (18%) на вчителів закладів загальної середньої освіти, фармацевтів, вихователів закладів дошкільної освіти, інженерів, лікарів загальної практики, сімейних лікарів, практичних психологів, економістів.

Також високий попит на кваліфікованих робітників з інструментом — 17% (швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі різних спеціальностей, монтажники радіоелектронної апаратури та приладів, електрогазозварники, малярі).

Залишається високим попит (по 13% відповідно) на представників найпростіших професій (робітники з комплексного прибирання будинків, прибиральники службових приміщень, двірники, підсобні робітники, прибиральники територій, вантажники) та на фахівців із досвідом роботи — сестер медичних (братів медичних), бухгалтерів, сестер медичних (братів медичних) з дієтичного харчування, асистентів вчителя, електромеханіків, вихователів.

Серед робітників з обслуговування устаткування (10%) затребувані водії автотранспортних засобів, токарі, трактористи, машиністи залізнично-будівельних машин, водії трамваїв, оператори верстатів з програмним забезпеченням, машиністи помпових установок, фрезерувальники.

Нагадаємо, у липні середня зарплата підвищилась у Дніпропетровській області з 16 000 до 16 500 грн, у Київській — з 18 750 до 19 000 грн, у Львівській — з 16 775 до 17 000 грн, в Одеській — з 16 275 до 17 325 грн. У Харківській області зарплата без змін — 16 000 грн.

Довідка Finance.ua:

В Україні 66% айтівців мають можливості для заощаджень. А зарплати 97% айтівців перевищують середню зарплату в Україні.Про це свідчатьдані дослідження Dou.ua.ІТ в Україні є привабливою сферою для роботи передусім завдяки високим зарплатам. Середня зарплата в Україні, за даними Держстату, у 2022 році становила 14 847 грн ($406).

У липні 2023 року кількість вакансій не збільшилась, але зарплати продовжують рости. Конкуренція шукачів, рівно як і дефіцит кадрів, тримається довоєнного рівня. Більшості українців значно легше знайти роботу, ніж минулого року, крім ІТ-фахівців.

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