Проблеми зі збутом вирощеного врожаю мають майже 70% аграріїв України: кому найважче — Finance.ua

Проблеми зі збутом вирощеного врожаю мають майже 70% аграріїв України: кому найважче Сьогодні 21:23 — Аграрний ринок

Результати опитування, проведеного експертами ІА «АПК-Інформ» серед 530 сільгоспвиробників у 16 регіонах України, свідчать про те, що 69% респондентів наразі мають складнощі з реалізацією зернових та олійних культур як нового, так і старого врожаю, пише agravery.com.

При цьому слід відзначити, що найважче вдається знайти покупців аграріям Хмельниччини (97%), Кіровоградщини та Київщини (по 91%), а також Черкащини (89%), Дніпропетровщини (88%), Полтавщини (84%) і Львівщини (82%).

Легше з пошуком покупців сільгоспвиробникам на Закарпатті, де лише 18% опитаних мають складнощі з реалізацією зернових та олійних, на Рівненщині, Вінниччині та Волині цей показник складає 34%, 26% та 38% відповідно.

Читайте також Після перемоги Україна може наростити урожай до 150 млн тонн

«Багато сільгоспвиробників скаржаться на низькі ціни попиту, що ледь-ледь покривають затрати на вирощене збіжжя і часто є навіть нижчими, ніж його собівартість. Також є проблеми у зв’язку з відсутністю ринку збуту через зупинку роботи більшості українських морських портів та підвищення цін на логістику», — додають експерти.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.