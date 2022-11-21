Після перемоги Україна може наростити урожай до 150 млн тонн — Finance.ua

Після перемоги Україна може наростити урожай до 150 млн тонн Сьогодні 04:43 — Казна та Політика

Російська збройна агресія проти України та тимчасова окупація частини її територій призведе до скорочення врожаю в країні у 2023 р. до 65 млн тонн, що на 35% менше від показників 2021 року, коли країна зібрала понад 100 млн тонн.

Про це в своєму виступі на Київському міжнародному економічному форумі заявив генеральний директор компанії «Кернел» Євген Осипов.

В той же час, на його думку, після перемоги Україна вже протягом двох-трьох років може знову наростити щорічний урожай до рівня 100 млн тонн, а ще через п’ять років вийти на показники 130-150 млн. тонн/рік.

«Україна може виробляти 130-150 млн тонн урожаю. Цифра в 100 млн, яка вже була досягнута нами у 2021 р., ми її досягнемо приблизно за 2-3 роки: криза пройде, і ми знову вийдемо на 100 млн тонн. У горизонті ще п’яти років ми вийдемо на 130-150 млн тонн, і тут нам паралельно потрібно розвивати логістичні канали та інфраструктуру для подальшого експорту. І разом із цим потрібно буде побудувати сільгосппереробку, глибшу, щоб генерувати більше додаткової вартості, залишати всередині країни», — прогнозує Є.Осипов.

Також СЕО зазначив, що наступний рік — не найкращий час для розвитку переробки сільгоспкультур в Україні через фізичний дефіцит агросировини в Україні.

За його думкою, розвиток переробної галузі після перемоги України розпочнеться з олійних культур: соняшнику, сої та ріпаку. Наступними культурами буде кукурудза, а за нею будуть інші, а також продукти АПК.

«Сьогодні, скоротивши обсяги експорту, ми втратимо $10 млрд експорту на рік, і ми ще маємо $10 млрд upside. Протягом п’яти років ми можемо отримати від галузі плюс $20 млрд на рік — це колосальні гроші. Якщо в країні буде правильне податкове поле, підтвердження прав власності, необхідне страхування, цього ресурсу буде достатньо для реінвестування в переробку, що дозволить вийти на новий етап переробки за більш високомаржинальними продуктами», — підсумував Є.Осипов.

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