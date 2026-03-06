0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Проблема прозорості: лише кожна третя компанія подала фінансовий звіт

215
Бізнесменка проводить фінансову аналітику для звітності
Бізнесменка проводить фінансову аналітику для звітності
Українські компанії дедалі рідше подають фінансову звітність у встановлені строки. За підсумками минулого року лише близько третини бізнесів прозвітували вчасно. Попри повернення обов’язкового подання звітності, ситуація поки не покращується.
Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

Скільки компаній подали звітність

За минулий рік українські компанії подали 412 055 фінансових звітів. Це приблизно 30% від 1 374 026 підприємств, які були зареєстровані в Україні станом на кінець року.
При цьому кількість звітів, поданих вчасно, зменшується. Порівняно з попереднім роком показник скоротився ще на 4%.
Проблема прозорості: лише кожна третя компанія подала фінансовий звіт

Чому компанії звітують рідше

Як зазначають фахівці Опендатабот, ймовірно, така тенденція пов’язана з тим, що на початку повномасштабного вторгнення обов’язок подавати фінансову звітність було тимчасово скасовано. Після повернення відповідальності за подання звітів ситуація повністю не відновилася.
Нагадаємо, що з 5 липня 2025 року підприємства, установи та організації знову зобов’язані подавати державну статистичну та фінансову звітність. Дані за попередні періоди можна було уточнити до початку жовтня того ж року.
Читайте також

Навіщо потрібна фінансова звітність

СЕО Опендатабот Олексій Іванкін наголошує, що фінансова звітність — це важливий інструмент прозорості бізнесу.
«Фінансова звітність — це не формальність, а основа прозорого бізнесу. Вона дозволяє партнерам, клієнтам і самому бізнесу побачити реальний стан компанії, її позицію на ринку та потенціал для зростання. Саме відкритість даних формує довіру та нові можливості для співпраці — і це значно важливіше за будь-які штрафні санкції за неподання звітів «, — зазначив він.
Дохід компанії показує виторг від усіх видів діяльності та дозволяє оцінити її позицію на ринку, тоді як чистий прибуток демонструє, чи є бізнес-модель прибутковою.
Раніше ми повідомляли, що платники податків, які подали декларацію за 2025 рік, мають своєчасно сплатити визначені податкові зобов’язання. Строки сплати залежать від категорії платника.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗвітністьБізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems