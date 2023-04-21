Про які пастки необхідно знати новопризначеним керівникам, та як їх оминути — Finance.ua

Про які пастки необхідно знати новопризначеним керівникам, та як їх оминути Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Про які пастки необхідно знати новопризначеним керівникам, та як їх оминути

Незалежно від своїх обов’язків, усі керівники стикаються з дуже схожими проблемами та ризиками в перші місяці роботи.

Work.ua з посиланням на поради з практичного посібника «Час пішов... Підкори посаду за 90 днів» Майкла Воткінса описав базові принципи про прискорену адаптацію на новому місці.

Перші поради, щойно ви отримали підвищення

Щойно ви отримали нову посаду, кожна ваша дія розглядатиметься, ніби під мікроскопом, за вами весь час спостерігатимуть. Нове оточення намагатиметься розібратись, що ви за людина і яким керівником є. Думка про вашу ефективність сформується на подив швидко, і змінити її пізніше буде дуже важко.

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Якщо вам вдалося завоювати довіру й отримати ранні перемоги, вважайте, що ви впіймали хвилю, на гребені якої успішно рухатиметеся до кінця перебування на посаді. Та якщо ви із самого початку дозволили загнати себе в глухий кут, доведеться прокладати шлях нагору, і зробити це буде дуже нелегко, говориться в книзі.

Найперше правило успішного переходу — швидко навчатися. Що швидше ви рухатиметеся вгору дорогою знань, то раніше почнете ухвалювати вдалі робочі рішення.

Важливість кадрових рішень

Ваша готовність із самого початку ухвалювати жорсткі кадрові рішення й правильно підбирати людей на посади — найважливіший фактор успіху не тільки в перехідний період, а й після нього. Дії, спрямовані на побудову команди, мають бути послідовними й узгоджуватись зі стратегією.

Складність і неоднозначність проблем, які вам доведеться розвʼязувати, зростатимуть із кожним підвищенням. А отже, щоразу доведеться переглядати обсяг функцій, які ви делегуватимете.

Хоч дібрати правильні кадри й дуже важливо, але це ще не все. Вам доведеться оцінити членів команди (безпосередніх підлеглих та решту), щоб забезпечити потрібні кадрові перестановки. Після чого скласти план залучення нових кадрів і найефективнішого розміщення на посадах тих людей, що залишаться.

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Однак і цього недостатньо. Вам доведеться підтягувати й мотивувати членів команди, скеровуючи їх у бажаному напрямку. І нарешті, треба впроваджувати нові процеси з метою заохочення командної роботи.

Стережіться ваших сильних сторін

Завдати шкоди можуть не тільки ваші слабкості, але й сильні сторони. Якості, які до цього часу були для вас запорукою успіху, можуть обернутися слабкостями у новій ролі.

Наприклад: уважність до деталей і потреба все контролювати може призвести до того, що керівник почне давати постійні вказівки співробітникам. Така поведінка може деморалізувати людей, які воліють зробити свій внесок у проєкт, але не бажають настільки пильного нагляду.

Найпоширеніші помилки на новій посаді

Покладатися тільки на попередній досвід. Ви вважаєте, що зможете досягти успіху на новій посаді, якщо будете працювати так само, як і на попередній, тільки більше. Ви не розумієте, що задля досягнення успіху на новому місці вам треба відмовитися від певних звичок і навчитися нових речей. Діяти під тиском обставин. Ви відчуваєте, що треба щось робити, і стараєтеся; зусилля ваші надмірні, та час іще не прийшов, щоб ви змогли щось реально змінити. На жаль, у вас купа справ, вам не до навчання — тож ви приймаєте хибні рішення, які провокують спротив вашим ініціативам. Транслювати нереальні очікування. Ви не обговорюєте обсяг ваших завдань і не ставите чітких, досяжних цілей. Попри непогані результати, ви не відповідаєте очікуванням вашого шефа та інших ключових гравців. Хапатися відразу за все. Ви метушитеся в багатьох напрямках, ініціюєте безліч нових проєктів у надії, що принаймні якийсь із них «вистрілить». Як наслідок, підлеглі збиті з пантелику, а на головні проєкти не вистачає ресурсів. Приходити з готовими рішеннями. Ви приходите в нову організацію з готовими рішеннями або поспішаєте з висновками про наявні проблеми та способи їхнього розв’язання. Ви відштовхуєте людей, які могли б роз’яснити, що до чого, а отже, розкидаєтеся можливостями отримати інформаційну підтримку для правильних рішень. Навчатися не тих речей. Ви витрачаєте надто багато часу на вивчення технічних сторін вашого бізнесу, коли насправді варто було б приділити більше уваги культурному й політичному аспектам вашої нової посади. Ви не проникаєте в суть нової корпоративної культури, не вибудовуєте нових стосунків і каналів комунікації, необхідних для того, щоб вірно розуміти суть подій. Нехтувати горизонтальними стосунками. Ви приділяєте надмірну увагу побудові вертикальних стосунків — із вашим шефом і безпосередніми підлеглими. І зовсім мало — розвитку стосунків із колегами вашого рівня та з іншими ключовими гравцями. Ви просто не усвідомлюєте, наскільки важлива їхня роль у вашому успіху, і марнуєте нагоду відразу ж почати будувати альянси й шукати союзників.

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