Президент Зеленський затвердив угоду з ЄС про «транспортний безвіз» — Finance.ua

Президент Зеленський затвердив угоду з ЄС про «транспортний безвіз»
Президент Володимир Зеленський затвердив Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.
Про це йдеться в указі № 654/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.
«Затвердити Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, учинену 29 червня 2022 року в місті Ліоні», — зазначається в документі.
Як повідомлялося, Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, що передбачає виконання двосторонніх та транзитних перевезень українськими перевізниками без дозволів.
Що це означає
- Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.
- Також угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.
Термін угоди складає 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з дня підписання. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.
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