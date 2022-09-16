Президент Зеленський затвердив угоду з ЄС про «транспортний безвіз» — Finance.ua

Президент Зеленський затвердив угоду з ЄС про «транспортний безвіз» Вчора 16:00

Президент Володимир Зеленський затвердив Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Про це йдеться в указі № 654/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.

«Затвердити Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, учинену 29 червня 2022 року в місті Ліоні», — зазначається в документі.

Як повідомлялося , Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, що передбачає виконання двосторонніх та транзитних перевезень українськими перевізниками без дозволів.

Що це означає

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди складає 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з дня підписання. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

Укрінформ За матеріалами:

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