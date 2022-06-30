Україна підписала «транспортний безвіз» з ЄС — Finance.ua

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Україна підписала «транспортний безвіз» з ЄС

Казна та Політика
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Україна підписала «транспортний безвіз» з ЄС
Україна підписала «транспортний безвіз» з ЄС
Україна підписала угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з ЄС.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Що це означає?

  • Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.
  • Також угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.
«Домовитися про укладання цієї угоди нам вдалося в максимально короткі терміни — переговори стартували восени минулого року. Розуміючи складну логістичну ситуацію в Україні, зумовлену блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, європейські колеги синхронно рухалися нам назустріч та значно прискорили процес узгодження угоди», — заявив міністр інфраструктури України Александр Кубраков.
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Термін угоди складає 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з дня підписання. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 13 червня погодив остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з ЄС.
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За матеріалами:
Finance.ua
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