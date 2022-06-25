У Мінінфраструктури пояснили, як діятиме транспортний безвіз — Finance.ua

У Мінінфраструктури пояснили, як діятиме транспортний безвіз 25.06.2022, 15:30 — Казна та Політика

У Мінінфраструктури пояснили, як діятиме транспортний безвіз

Після підписання угоди про «транспортний безвіз» — Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень — дозволи на міжнародні перевезення країнами ЄС будуть не потрібні.

Про це в єдиному телемарафоні розповів заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«З 29 червня чи першого липня, для того, щоб перетинати кордон з ЄС або між країнами ЄС, дозволів у наших автотранспортників не буде. Дозволи будуть лише у тих країнах, які не входять до складу ЄС. Але ми домовляємось, щоб деякі країни їх скасовували, є домовленість з Туреччиною, Азербайджаном, Казахстаном», — розповів Найєм.

Він прогнозує збільшення вантажних перевезень.

«Буде збільшуватись кількість вантажних перевезень, думаю, у 5-7 разів до того, що було до війни, це все наша валютна виручка, якщо б залишалась дозвільна система, ми вимушені були б брати дозволи», — розповів Найєм.

За його словами, це буде економія часу та ресурсів.

«Ми не мусимо друкувати свої дозволи, це взаємні стосунки. Якщо нам скасовують дозволи, це робимо і ми», — пояснив Найєм.

Також, він розповів, що коли почалась війна і закрились порти, майже 75% українських вантажів не можуть виїхати.

Скасування дозволів спрощує перевезення агропромислової продукції, нафти та газу, зазначив Найєм. За його словами, на українській території планують будувати перевалочні станції для врожаю.

«Не факт, що їх вистачить, цих можливостей, щоб перевозити врожай, до війни перевозили 5-7 млн тонн, зараз до 4 млн тонн, враховуючи, що за останні 4 місяці накопичилось близько 20 млн тонн, які треба вивозити, без відкриття портів це буде нереально», — сказав Найєм.

Заступник міністра інфраструктури додав, що, попередньо, на 29 червня призначене підписання угоди про «транспортний безвіз» для України. Вона набере чинності одразу після підписання.

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