Президент Євроради сказав, коли Україна може увійти до ЄС — Finance.ua

Президент Євроради сказав, коли Україна може увійти до ЄС Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Президент Євроради сказав, коли Україна може увійти до ЄС

Завдяки впровадженню реформ вступ України в ЄС може стати реальністю ще до 2032 року.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час дискусії в межах Центру європейської політики з нагоди 68-ї річниці з підписання Римських договорів, що стали основою для створення ЄС, повідомляє Укрінформ

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За словами політика, входження до ЄС стане найкращою гарантією безпеки для України, і ми «на правильному шляху». Він підкреслив, що Європейська комісія оцінює те, що українці роблять на шляху до Євросоюзу, дуже позитивно.

«Це дуже вражаюче бачити, як країна, що перебуває у війні, у жахливій ситуації, має спроможність досягати результатів у реформах та визначених у процесі входження цілей. Я не знаю, чи йдеться про 2030, 2028 або про 2032 роки. Що я знаю — цей процес оснований на досягненнях, і українці — досягають результату. Головним питанням є не дата, а процес і бажання досягати мети», — наголосив Кошта.

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Він акцентував, що ЄС уже зараз має підготуватися до участі у майбутньому відновленні України. За словами президента, Європейська рада доручила Єврокомісії розглянути можливість формування широкої «коаліції охочих» брати участь у цьому процесі, який потребуватиме великих колективних зусиль та інвестицій від усієї Європейської спільноти.

Він додав, що послідовна та рішуча робота над розширенням ЄС, допомога країнам Західних Балкан, Україні й Молдові на шляху до членства є найкращою геополітичною інвестицією, яку може зробити Європейський Союз.

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