Президент підписав Закон про електронну ідентифікацію та е-довірчі послуги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент підписав Закон про електронну ідентифікацію та е-довірчі послуги

Казна та Політика
79
Президент підписав Закон про електронну ідентифікацію та е-довірчі послуги
Президент підписав Закон про електронну ідентифікацію та е-довірчі послуги
Президент України підписав Закон 2801-ІХ (законопроект 6173) про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Закон пришвидшує інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС та наближає положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.
Читайте також
Відтак, близько 90 законів України про електронні довірчі послуги і послуги електронної ідентифікації будуть приведені у відповідність до європейських норм.
Згідно з Законом в Україні визнаватимуть:
  • статус європейських кваліфікованих надавачів;
  • статус засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що використовуються європейськими кваліфікованими надавачами при наданні електронних довірчих послуг;
  • перелік довірчих списків держав—членів ЄС, інформацію про які публікує Європейська Комісія.
Це дозволить українцям використовувати кваліфіковані підписи, отримані в ЄС, щоб мати послуги в Україні. Також це спростить електронну взаємодію з європейськими партнерами при веденні бізнесу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.