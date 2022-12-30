Президент підписав Закон про електронну ідентифікацію та е-довірчі послуги — Finance.ua

Президент підписав Закон про електронну ідентифікацію та е-довірчі послуги Сьогодні 16:10 — Казна та Політика

Президент підписав Закон про електронну ідентифікацію та е-довірчі послуги

Президент України підписав Закон 2801-ІХ ( законопроект 6173 ) про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Закон пришвидшує інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС та наближає положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

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Відтак, близько 90 законів України про електронні довірчі послуги і послуги електронної ідентифікації будуть приведені у відповідність до європейських норм.

Згідно з Законом в Україні визнаватимуть:

статус європейських кваліфікованих надавачів;

статус засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що використовуються європейськими кваліфікованими надавачами при наданні електронних довірчих послуг;

перелік довірчих списків держав—членів ЄС, інформацію про які публікує Європейська Комісія.

Це дозволить українцям використовувати кваліфіковані підписи, отримані в ЄС, щоб мати послуги в Україні. Також це спростить електронну взаємодію з європейськими партнерами при веденні бізнесу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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