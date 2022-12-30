Президент підписав Закон про електронну ідентифікацію та е-довірчі послуги — Finance.ua

Президент підписав Закон про електронну ідентифікацію та е-довірчі послуги
Президент України підписав Закон 2801-ІХ (законопроект 6173) про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Закон пришвидшує інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС та наближає положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.
Відтак, близько 90 законів України про електронні довірчі послуги і послуги електронної ідентифікації будуть приведені у відповідність до європейських норм.
Згідно з Законом в Україні визнаватимуть:
- статус європейських кваліфікованих надавачів;
- статус засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що використовуються європейськими кваліфікованими надавачами при наданні електронних довірчих послуг;
- перелік довірчих списків держав—членів ЄС, інформацію про які публікує Європейська Комісія.
Це дозволить українцям використовувати кваліфіковані підписи, отримані в ЄС, щоб мати послуги в Україні. Також це спростить електронну взаємодію з європейськими партнерами при веденні бізнесу.
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