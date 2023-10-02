Прем'єр з представниками МВФ обговорив реалізацію програми фінансування на 15,6 млрд доларів — Finance.ua

Прем'єр з представниками МВФ обговорив реалізацію програми фінансування на 15,6 млрд доларів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з представниками місії МВФ, які розпочали роботу в України для перегляду програми розширеного фінансування (EFF).
«Перший візит місії МВФ в Україну за більш ніж три роки. Обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд доларів», — повідомив Шмигаль у Telegram.
За його словами, Україна тісно співпрацює з партнерами у питанні впровадження реформ.
Прем'єр розповів про основні напрямки розвитку української економіки, зокрема про залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу, державно-приватне партнерство.
Також Шмигаль повідомив, що з представниками місії МВФ обговорив спільну роботу в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів.
«Поінформував місію про потреби України у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення», — додав прем'єр.
Нагадаємо, виконавча рада МВФ наприкінці березня погодила нову програму підтримки для України на 15,6 мільярда доларів і терміном на 4 роки.
У квітні Україна отримала перший транш від МВФ у 2,7 млрд доларів. У липні Україна отримала другий транш від МВФ у 890 млн доларів.
25 вересня місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу з Україною у межах підготовки до другого перегляду програми співпраці EFF.
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