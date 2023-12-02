Представлено електромобіль Huawei із запасом ходу 855 км (ціна, фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено електромобіль Huawei із запасом ходу 855 км (ціна, фото)

Фондовий ринок
349
Представлено електромобіль Huawei із запасом ходу 855 км (ціна, фото)
Представлено електромобіль Huawei із запасом ходу 855 км (ціна, фото)
Електричний седан Luxeed S7 був представлений у Китаї за ціною від 249 800 юанів (35 200 доларів США) і має дуже низьке споживання 12,4 кВт-год/100 км.
Про це пише carnewschina.
Представлено електромобіль Huawei із запасом ходу 855 км (ціна, фото)
Завдяки архітектурі 800 В він може заряджатись на 430 км за 15 хвилин. Він оснащений пакетом Huawei ADS 2.0 для самостійного водіння, який також підтримує функцію самостійного паркування.
Luxeed — новий бренд під керівництвом Huawei, а автомобілі виробляються їхнім спільним партнером Chery Auto, який також надає платформу EV. Це другий автомобільний бренд Huawei після Aito. S7 — перший автомобіль Luxeed.
Читайте також
S7 підтримує зарядку 800 В і базується на платформі Chery E0X, яка лежить в основі Exeed Exlantix ES і Exeed Exlantix ET. Це повнорозмірний седан з габаритами 4971/1963/1474 мм і колісною базою 2950 мм. Він оснащений багатьма датчиками, зокрема одним лідаром, трьома радарами міліметрового діапазону, 12 ультразвуковими радарами та 11 камерами високої чіткості, які забезпечують вхідні дані в Huawei ADS 2.0.
Представлено електромобіль Huawei із запасом ходу 855 км (ціна, фото)
Авто має чудову аеродинаміку, коефіцієнт лобового опору становить 0,203 Cd, що перевершує навіть Tesla Model S.
Читайте також
Максимальний запас ходу становить 855 км в умовах CLTC.
Найвищий рівень комплектації з подвійними двигунами та потужністю 365 кВт (передні 150 кВт, задні 215 кВт) можуть розганятися до 100 км/год за 3,3 секунди. У зворотньому напрямку гальмівний шлях 100−0 км/год становить 33,5 метра.

Ціна

У Китаї за ціною від 249 800 юанів (35 200 дол. США).

Довідка Finance.ua:

  • S7 є першою моделлю, розробленою за схемою Huawei Smart Choice, де китайський виробник телефонів діє як 0,5-рівневий постачальник і продавець. Електромобілі Luxeed будуть пропонуватися у флагманських магазинах Huawei в Китаї разом із Aito.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.