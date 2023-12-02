Представлено електромобіль Huawei із запасом ходу 855 км (ціна, фото) — Finance.ua

Представлено електромобіль Huawei із запасом ходу 855 км (ціна, фото) Сьогодні 05:06 — Фондовий ринок

Представлено електромобіль Huawei із запасом ходу 855 км (ціна, фото)

Електричний седан Luxeed S7 був представлений у Китаї за ціною від 249 800 юанів (35 200 доларів США) і має дуже низьке споживання 12,4 кВт-год/100 км.

Про це пише carnewschina

Завдяки архітектурі 800 В він може заряджатись на 430 км за 15 хвилин. Він оснащений пакетом Huawei ADS 2.0 для самостійного водіння, який також підтримує функцію самостійного паркування.

Luxeed — новий бренд під керівництвом Huawei, а автомобілі виробляються їхнім спільним партнером Chery Auto, який також надає платформу EV. Це другий автомобільний бренд Huawei після Aito. S7 — перший автомобіль Luxeed.

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S7 підтримує зарядку 800 В і базується на платформі Chery E0X, яка лежить в основі Exeed Exlantix ES і Exeed Exlantix ET. Це повнорозмірний седан з габаритами 4971/1963/1474 мм і колісною базою 2950 мм. Він оснащений багатьма датчиками, зокрема одним лідаром, трьома радарами міліметрового діапазону, 12 ультразвуковими радарами та 11 камерами високої чіткості, які забезпечують вхідні дані в Huawei ADS 2.0.

Авто має чудову аеродинаміку, коефіцієнт лобового опору становить 0,203 Cd, що перевершує навіть Tesla Model S.

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Максимальний запас ходу становить 855 км в умовах CLTC.

Найвищий рівень комплектації з подвійними двигунами та потужністю 365 кВт (передні 150 кВт, задні 215 кВт) можуть розганятися до 100 км/год за 3,3 секунди. У зворотньому напрямку гальмівний шлях 100−0 км/год становить 33,5 метра.

Ціна

У Китаї за ціною від 249 800 юанів (35 200 дол. США).

Довідка Finance.ua:

S7 є першою моделлю, розробленою за схемою Huawei Smart Choice, де китайський виробник телефонів діє як 0,5-рівневий постачальник і продавець. Електромобілі Luxeed будуть пропонуватися у флагманських магазинах Huawei в Китаї разом із Aito.

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