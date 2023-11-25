Huawei та Chery запускають продажі нового електромобіля із запасом ходу до 800 км (фото) — Finance.ua

Huawei та Chery запускають продажі нового електромобіля із запасом ходу до 800 км (фото) Сьогодні 00:18 — Технології&Авто

Huawei та Chery запускають продажі нового електромобіля із запасом ходу до 800 км (фото)

Продажі нового китайського седана Luxeed S7, який є спільною розробкою Chery і Huawei, стартують уже 28 листопада.

Як повідомляє CarNewsChina, мінімальна ціна на модель становить 358 000 юанів або 50 500 доларів за поточним обмінним курсом.

Автомобіль отримав кузов обтічної форми, заглушку замість решітки радіатора, рельєфний капот, потайні дверні ручки, безрамкові двері, скляний дах та 20-дюймові колісні диски. У салоні встановлено два дисплеї, один з яких виконує функцію панелі приладів. Також водієві доступний автопілот.

Новинка побудована на платформі E0X та обладнана електричною силовою установкою. Також машина отримала пневматичну підвіску з подвійними поперечними важелями спереду та багатоважільною конструкцією ззаду.

Стандартно купеподібна чотиридверка буде пропонуватися з одним електромотором потужністю 292 к.с. на задній осі. Також клієнтам запропонують повнопривідну модифікацію Luxeed S7 із двома електродвигунами сумарною потужністю 496 кінських сил. Розгін до «сотні» займатиме трохи більше 3 секунд. Залежно від версії запас ходу електрокара становитиме від 500 до 800 км.

Ampercar За матеріалами:

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