Представлена ​​Mazda3 2025 — Finance.ua

Представлена ​​Mazda3 2025 Сьогодні 03:20

Mazda оголосила, що Mazda3 2025 модельного року стала дешевшою за торішню модель. Автовиробник повертає комплектацію S початкового рівня для хетчбека, що робить обидва автомобілі трохи доступнішими, ніж торік.

Седан Mazda3 2.5 S 2025 залишається базовою моделлю початкового рівня за ціною від 25 135 доларів, що на 220 доларів менше, ніж раніше. Хетчбек 2.5 S за 26 135 доларів тепер є базовою моделлю у цьому кузові, і він на 740 доларів дешевше, ніж хетчбек початкового рівня 2024 року. Решта лінійки хетчбеків на 300 доларів дорожча за колишню.

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Стандартним двигуном для 2.5 S став 2,5-літровий чотирициліндровий двигун Mazda Skyactiv-G без наддуву, що розвиває потужність 191 к.с. Він доступний з шестиступінчастою автоматичною коробкою або шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Mazda3 також оснащується турбованим двигуном Skyactiv-G 2.5 Turbo, потужність якого становить до 250 к.с. з 320 Нм крутного моменту. Автоматична коробка передач та повний привід входять до стандартної комплектації. Повний привод також доступний з безнаддувним двигуном у комплектації 2.5 S Carbon Edition.

Mazda також надала ціни на спеціальні кольори забарвлення кузова. Фарби Soul Red Crystal Metallic та Machine Grey Metallic коштують 595 доларів. Polymetal Grey Metallic, Snowflake White Pearl Mica та Ceramic Metallic коштують 450 доларів.

Новинкою 2025 року у пакетах S Select Sport і вище є вбудована Alexa, яка дозволяє водіям керувати різними функціями, такими як музика, клімат-контроль та навіть пристрої розумного будинку.

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