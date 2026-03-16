0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Правила військового обліку: чи можуть відмовити у працевлаштуванні

Особисті фінанси
43
Правила військового обліку: чи можуть відмовити у працевлаштуванні
Правила військового обліку: чи можуть відмовити у працевлаштуванні
В Україні триває воєнний стан та оголошена загальна мобілізація. В цей період, як і у мирні часи, військовозобов’язані українці мають дотримуватися військового обліку.
Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко розповіла виданню «РБК-Україна», чи можуть взяти на роботу чоловіка, який має порушення правил військового обліку.
Читайте також
Експертка пояснила, що під час дії воєнного стану для чоловіків призовного віку обов’язковими документами є дані з додатка «Резерв+» і паспорт.
Вона додала, що військово-обліковий документ завжди був обов’язковим. Зокрема, військовий облік мав вестися і на робочих місцях, однак на практиці це часто не виконувалося.
Аніщенко наголосила, що перебувати на військовому обліку чоловіки повинні незалежно від воєнного стану: таке правило діяло в Україні й раніше, до повномасштабного вторгнення. Саме через невиконання цієї вимоги раніше, накопичилася значна кількість штрафів.
«Нині ж цей документ фактично став одним із тих, що може впливати на багато рішень у житті чоловіка», — сказала вона.
Читайте також
За словами експертки, навіть за наявності порушень у військовому обліку, людина все одно може влаштуватися на роботу. Остаточне рішення у такому випадку приймає роботодавець.
«Якщо у військово-обліковому документі є порушення або людина перебуває у „розшуку“, це не є прямою забороною для працевлаштування. Однак у такій ситуації працівника не зможуть забронювати», — пояснила Аніщенко.
Для отримання державних послуг також необхідно мати військово-облікові документи. Водночас навіть якщо у ньому є порушення, прямої законодавчої заборони на отримання таких послуг немає.
За матеріалами:
zn.ua
Резерв+
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems