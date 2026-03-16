Правила військового обліку: чи можуть відмовити у працевлаштуванні Сьогодні 18:23 — Особисті фінанси

В Україні триває воєнний стан та оголошена загальна мобілізація. В цей період, як і у мирні часи, військовозобов’язані українці мають дотримуватися військового обліку.

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко розповіла виданню «РБК-Україна», чи можуть взяти на роботу чоловіка, який має порушення правил військового обліку.

Експертка пояснила, що під час дії воєнного стану для чоловіків призовного віку обов’язковими документами є дані з додатка «Резерв+» і паспорт.

Вона додала, що військово-обліковий документ завжди був обов’язковим. Зокрема, військовий облік мав вестися і на робочих місцях, однак на практиці це часто не виконувалося.

Аніщенко наголосила, що перебувати на військовому обліку чоловіки повинні незалежно від воєнного стану: таке правило діяло в Україні й раніше, до повномасштабного вторгнення. Саме через невиконання цієї вимоги раніше, накопичилася значна кількість штрафів.

«Нині ж цей документ фактично став одним із тих, що може впливати на багато рішень у житті чоловіка», — сказала вона.

За словами експертки, навіть за наявності порушень у військовому обліку, людина все одно може влаштуватися на роботу. Остаточне рішення у такому випадку приймає роботодавець.

«Якщо у військово-обліковому документі є порушення або людина перебуває у „розшуку“, це не є прямою забороною для працевлаштування. Однак у такій ситуації працівника не зможуть забронювати», — пояснила Аніщенко.

Для отримання державних послуг також необхідно мати військово-облікові документи. Водночас навіть якщо у ньому є порушення, прямої законодавчої заборони на отримання таких послуг немає.

