Правила безпеки: як уникнути крадіжок у людних місцях — Finance.ua

Правила безпеки: як уникнути крадіжок у людних місцях
Концерти, ярмарки та громадський транспорт часто стають місцями, де зловмисники активізують свою діяльність. Найчастіше злочини відбуваються у натовпі, де шахраї залишаються непомітними.
Про це повідомили у Патрульній поліції Сумської області.
Як уберегтися
У поліції надали декілька порад, як вберегтися від крадіїв у місцях значного скупчення людей.
Завжди тримайте сумку чи наплічник в руках попереду себе, а не на плечі або на спині.
Не демонструйте гаманець та його вміст у людних місцях, а також не варто носити з собою великі суми грошей. Беріть із стільки, скільки плануєте витратити.
Якщо ви користуєтесь кредитними картками — у жодному разі не зберігайте PIN-код разом із картою у гаманці.
У поліції закликають: не носіть цінні речі, документи, телефони, ключі в зовнішніх кишенях одягу, сумок та рюкзаків — краще використовуйте внутрішні кишені, або ж поясні сумки.
Будьте пильними, коли на вулиці до вас підходить незнайома особа, або хтось притискається у транспорті.
Поліцейські наголосили, якщо ви стали очевидцем правопорушення або потерпіли від дій зловмисників — повідомляйте про це на спецлінію 102.
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