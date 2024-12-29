Видурюють гроші у родичів військовополонених: як розпізнати шахраїв та захистити себе — Finance.ua

Видурюють гроші у родичів військовополонених: як розпізнати шахраїв та захистити себе Сьогодні 18:03

Видурюють гроші у родичів військовополонених: як розпізнати шахраїв та захистити себе

В умовах війни українцям все частіше надходять повідомлення та телефонні дзвінки від шахраїв, які пропонують свої послуги з визволення військовополонених.

Про це розповів начальник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції Євгеній Дороганов.

«Якщо вам надходять повідомлення або телефонні дзвінки від невідомих осіб, які пропонують за грошову винагороду, нібито, надати послуги з визволення ваших рідних або близьких із полону: ні в якому разі не ведіть діалоги з такими особами, ні в якому разі не перераховуйтегрошові кошти на надані ними банківські картки», — зазначив Дороганов.

Шахраї можуть представлятися волонтерами, журналістами або представниками країни-агресора. Окрім вимагання грошей, вони також можуть випитувати персональні дані зниклого безвісти військового.

З питань обміну військовополонених, слід спілкуватися лише з уповноваженими органами державної влади. Зокрема, вам необхідно:

зателефонувати за номером +380 442 997 408;

написати на електронну пошту — hotline@ombudsman.gov.ua;

звернутися за адресою у місті Києві — вулиця Інститутська 21/8.

Якщо у вас вимагають гроші

Якщо у вас вимагають гроші за, нібито, визволення родича з полону, негайно зверніться до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених. Зокрема, ви можете зателефонувати за номерами +380 443 211 121, +380 983 211 121. А також написати на їхню електронну адресу: united_center@ssu.gov.ua

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