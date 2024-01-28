Правила безпечної доставки при покупці товарів в інтернеті — Finance.ua

Правила безпечної доставки при покупці товарів в інтернеті Сьогодні 16:29 — Особисті фінанси

Правила безпечної доставки при покупці товарів в інтернеті

Часто доставка товару негативно впливає на досвід покупок онлайн, до того ж її можуть використовувати як частину шахрайських схем недобросовісні покупці або продавці товару. Тому без різниці, продаєте ви чи купуєте, важливо знати основні правила, як безпечно та надійно отримати куплений товар.

Щоб шопінг приніс задоволення та позитивний досвід, важливо памʼятати про безпеку під час здійснення покупок в інтернеті, обирати надійні сервіси та продавців, а також знати про правила безпечної доставки. Детальніше про останнє розповіли експерти OLX Україна

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Найбільш поширеними проблемами, які можуть виникати при доставці товару, є його пошкодження або втрата, проблеми з якістю, заміна товару покупцем під час огляду на інший та подальше повернення (шахрайська схема), зміна налаштувань пристрою покупцем, що унеможливлює його використання без допомоги особи, що внесла зміни (шахрайська схема), затримка доставки, відмова від отримання, проблеми з безпекою або приватністю.

Поради для продавців

Часто жертвами недобросовісних користувачів або шахраїв стають продавці товарів, які можуть не отримати кошти за покупку, відмову від товару та його пошкодження або заміну товару на пошті та відправку назад. Відомих схем, які використовують зловмисники, є багато, тому, щоб не потрапити на них, важливо:

перед здійсненням угоди здійснити аналіз покупця: історію його покупок, рейтинг, характер спілкування;

користуватися послугами надійних перевізників. Відповідальність за товар під час його огляду покупцем бере на себе працівник компанії, що забезпечує його доставлення;

за можливості застрахувати товар, особливо якщо йде мова про коштовну чи дуже дорогу річ;

докладно описати товар (зазначаючи параметри, що відповідають дійсності) та надати велику кількість якісних фотографій, щоб покупці могли краще зрозуміти, що вони купують;

як один з можливих варіантів можна зробити фото або відеофіксацію відправлення товару, що дозволить убезпечити себе у випадку виникнення будь-яких спірних питань.

обовʼязково дотримуватись нормативів щодо захисту особистих даних покупців та користувачів платформи.

Поради для покупців

Яким би ввічливим не був би продавець під час розмови або листування при здійсненні покупки — памʼятайте, краще завжди бути обачливими. Тому перед тим як купити товар, здійснюйте перевірку продавця, якщо є можливість — перегляньте відгуки про нього чи як давно продавець працює на платформі.

Користуйтесь лише безпечними методами оплати та ніколи нікому не повідомляйте свої конфіденційні банківські дані. Для здійснення покупок старайтесь обирати безпечні платформи, які несуть відповідальність та перевіряють контент на власному сайті.

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Також перед здійсненням покупки читайте детальний опис товару та обовʼязково зберігайте всю документацію, яка стосується покупки: чеки, квитанції, гарантійні талони і т.д.

Також важливо: перед здійсненням покупки обовʼязково ознайомтесь із політикою повернення і гарантійними умовами продавця. Насторожити має відсутність можливості повернення чи обміну товару або незрозумілі умови повернення.

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