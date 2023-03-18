Правоохоронні органи Індії заарештували понад $115 млн у крипті — Finance.ua

Правоохоронні органи Індії заарештували понад $115 млн у крипті
Фінансова розвідка Індії заморозила понад $115 млн у криптовалюті у справі про відмивання грошей через кілька проектів.
П’ятьох осіб було заарештовано в межах розслідування, проте їхні імена та посади не розкривають. Про які саме випадки йдеться, інформація не уточнюється.
Як пише TechCrunch, у своєму анонсі фінрозвідка зазначила, що в минулому вела розслідування проти місцевої криптобіржі WazirX. Утім, залишається незрозумілим, чи фігурує біржа в поточних розглядах.
Раніше в серпні 2022 року ЗМІ повідомили, що через криптобіржу WazirX зловмисники могли відмити близько $350 млн. Пізніше влада заарештувала мільйони доларів на рахунках WazirX, пославшись на порушення валютного режиму.
У грудні 2022 року влада Індії заявила про намір посилити регулювання криптовалют як спосіб боротьби з відмиванням грошей.
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