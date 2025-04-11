Prada купує Versace за $1,4 мільярда — Finance.ua
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Prada купує Versace за $1,4 мільярда

Фондовий ринок
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Prada купує Versace за $1,4 мільярда
Prada купує Versace за $1,4 мільярда
Модний дім Prada домовився про придбання іншого італійського бренду Versace за 1,38 млрд доларів.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що угода стане найбільшою за всю 112-річну історію Prada і допоможе зміцнити її позиції як провідної модної групи Італії.
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«Угода повертає Versace в італійську власність і може поставити компанію в кращу позицію для конкуренції з великими конкурентами в сфері розкоші, такими як LVMH і Kering», — пише Bloomberg.
Агентство нагадує, що у 2018 році Versace придбала американська компанія Michael Kors (зараз — Capri Holdings) за 1,8 млрд євро — родина Версаче тоді отримала 150 млн євро у вигляді акцій Capri.
«Хоча Versace все ще є світовим брендом, він далекий від свого розквіту в 1980-х і 1990-х роках. Амбіції Capri подвоїти доходи Versace не виправдалися», — зазначає Bloomberg.
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Продаж Versace зміцнить баланс Capri, уможливить викуп акцій і дозволить інвестувати в найбільший бренд — Michael Kors, заявили в Capri.
Акції Capri впали на 13% на торгах у Нью-Йорку після цієї заяви. За останній рік акції впали приблизно на 66%.
«Prada переходить у наступ злиттями та поглинаннями після рекордних результатів 2024 року. Тим не менш, Prada коштує в рази менше, ніж її найбільші конкуренти. Після того, як її акції впали приблизно на 32% з рекордного максимуму середини лютого, Prada коштує близько 14 мільярдів євро, порівняно з 264 мільярдами євро у LVMH», — резюмує видання.
За матеріалами:
Економічна Правда
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