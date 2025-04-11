«Нова пошта» показала графік роботи на Великодні свята — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нова пошта» показала графік роботи на Великодні свята

Фондовий ринок
38
«Нова пошта» показала графік роботи на Великодні свята
«Нова пошта» показала графік роботи на Великодні свята
Як повідомила «Нова пошта», у зв’язку з Великодніми святами графік роботи Нової пошти буде таким:
  • субота, 19 квітня, — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;
  • неділя, 20 квітня, — вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть;
  • понеділок, 21 квітня, — звичайний графік роботи.
Читайте також
Знайти найближче відділення і дізнатися графік його роботи можна за посиланням: https://novaposhta.ua/office/address.
Читайте також
Нещодавно «Нова пошта» запустила свою першу сонячну електростанцію. У найближчих планах — встановити промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії.
Нагадаємо, що вантажна авіакомпанія Supernova Airlines, що належить власникам Нової пошти Вячеславу Климову та Володимиру Поперешнюку, планує зробити Прагу своєю базою для нових міжнародних рейсів.

Довідка Finance.ua:

  • Компанія збільшила чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20% - до 20 млрд грн, а чистий прибуток зменшився на 38% - до 1,49 млрд грн.
  • Компанії групи Nova (Нова пошта) сплатили у першому півріччі 5,8 млрд грн податків та зборів в місцеві та державний бюджети. Це як 2,5 млн мінімальних пенсій або більше ніж річний бюджет Миколаєва.
Треба гроші — за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Кредит онлайн на картку

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems