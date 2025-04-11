«Нова пошта» показала графік роботи на Великодні свята — Finance.ua

«Нова пошта» показала графік роботи на Великодні свята Сьогодні 15:29 — Фондовий ринок

«Нова пошта» показала графік роботи на Великодні свята

Як повідомила «Нова пошта», у зв’язку з Великодніми святами графік роботи Нової пошти буде таким:

субота, 19 квітня, — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;

неділя, 20 квітня, — вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть;

понеділок, 21 квітня, — звичайний графік роботи.

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Знайти найближче відділення і дізнатися графік його роботи можна за посиланням: https://novaposhta.ua/office/address

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Нещодавно «Нова пошта» запустила свою першу сонячну електростанцію. У найближчих планах — встановити промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії.

Нагадаємо, що вантажна авіакомпанія Supernova Airlines, що належить власникам Нової пошти Вячеславу Климову та Володимиру Поперешнюку, планує зробити Прагу своєю базою для нових міжнародних рейсів.

Довідка Finance.ua:

Компанія збільшила чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20% - до 20 млрд грн, а чистий прибуток зменшився на 38% - до 1,49 млрд грн.

Компанії групи Nova (Нова пошта) сплатили у першому півріччі 5,8 млрд грн податків та зборів в місцеві та державний бюджети. Це як 2,5 млн мінімальних пенсій або більше ніж річний бюджет Миколаєва.

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